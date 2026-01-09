Distributör 6222303
2026-01-09
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
Transporthjälpmedel: Företagsbil
Körkort krävs: Ja, svenskt körkort eller EU-körkort
Schema: Måndag-lördag
Platser: 1
Omfattning: 56,46%
Tillträde: Enligt överenskommelse
OBS. Vid ansökan om flera tjänster, var vänlig rangordna dessa efter intresse. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi på Point logistik är experter på last-mile-distribution och finns i Borås-Sjuhärad, Växjö-Kronoberg, Kalmar, Karlskrona-Blekinge samt Kristianstad-Östra Skåne. Vårt huvuduppdrag är att dela ut tidningar. I vårt distributionsnät erbjuder vi företag tjänster för leverans av tidskrifter, post och paket. Tillsammans med Early Bird, ett bolag som ägs av Sveriges största mediehus, når vi fram med leveranser hem till människor i hela landet.
Vi vill vara de lokala hjältarna som hjälper e-handlare att överleva och förenklar vardagen för de många människorna. Vi är också den lokala partnern som hjälper andra att lyckas och kan vår omgivning.
Vår vision är att ge människor en bättre start på dagen. Det är också en vision som spinner vidare på vår ägare mediekoncernen Gota Media AB:s ambition om att vara med och skapa ett bättre samhälle. En dag börjar bra när brevlådan fylls med förväntningar, överraskningar, viktiga försändelser i form av tidningar, post och paket. För distributörer kan en dag börja bra när ditt deltidsarbete hos Point skapar möjligheter! Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Point Logistik Gota Media AB
(org.nr 556503-3098), https://www.pointlogistik.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
