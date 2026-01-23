Distributionsplanerare till Stenvalls Trä i Piteå
Stenvalls Trä AB / Inköpar- och marknadsjobb / Piteå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Piteå
2026-01-23
Är du strukturerad, lösningsorienterad och kan vara flexibel? En av våra distributionsplanerare ska gå på föräldraledigt och vi behöver täcka upp med vikarie. Tycker du att du stämmer in på nedanstående beskrivning och är nyfiken på denna roll vill vi gärna höra från dig!
OM ROLLEN
Arbetet som Distributionsplanerare innebär kundservice och administration av inkommande orders för att säkerhetsställa korrekta leveranser av våra produkter. Du blir även en viktig länk mellan våra kunder och olika interna avdelningar.
Du kommer att ingå i ett dynamiskt team med 3 andra distributionsplanerare, där ert gemensamma arbete är av stor vikt för företagets leveransförmåga, kundnöjdhet och resultat.
DINA HUVUDSAKLIGA ANSVARSOMRÅDEN
• Administrera inkommande ordrar
• Kommunicera med våra kunder, tex svara på frågor om lagersaldo och avtalspriser
• Skapa leveranser och planera lastning ett strukturerat och effektivt sätt
• Säkerställa att leverans sker i i tid, enligt överenskommelse och med hög kvalitet
• Arbeta enligt fastställda riktlinjer, processer och policys
• Samarbeta med andra avdelningar för att skapa helhetslösningar som stärker företagets position på marknaden
VI SÖKER DIG SOM
• Har förmåga att skapa överblick när mycket information är i rörelse, samt föra vidare viktig information till berörda kollegor och kunder.
• Arbetar på ett strukturerat sätt, är noggrann och kan tolka information för att göra relevanta slutsatser
• Intresserad av att lära dig nya digitala system och trivs att arbeta i verktyg som Excel
• Uppskattar teamarbete och har lätt för att kommunicera
• Trivs i roll där du tar ansvar och fattar beslut inom givna ramar
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förutsättningar för att lyckas i rollen
DET HÄR ERBJUDER VI DIG
• Utvecklande arbete med goda möjligheter att växa inom företaget
• Generöst friskvårdsbidrag
• Bra personalrabatt på olika varor/tjänster inom Stenvalls Trä koncern
INFORMATION OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett vikariat, i första hand 8 månader och med goda chanser till förlängning. Start i mars eller enligt överenskommelse. Placeringsort är vid vår anläggning på Lövholmen i Piteå.
Är du intresserad?
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 2026-03-01. Vänta därför inte med att ansöka.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
