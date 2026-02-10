Distributionsförare
2026-02-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
Vi söker skickliga C-chaufförer
Vi söker erfarna och pålitliga C-chaufförer för att ansluta sig till vårt distributionslag. Som C-chaufför kommer du att vara ansvarig för att säkert och effektivt leverera till våra kunder. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar lastning, lossning.
Heltid vardagar
Krav:
* C-körkort med giltigt YKB
* Erfarenhet av att köra lastbil minst ett år
* Truck kort
* Bakgavellyft certifikat
* ADR 1.3 är meriterande
* Goda kunskaper om trafikregler och säkerhetsföreskrifter
* Utmärkt kundservice förmåga och kommunikationsförmåga
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* kan arbeta i högt tempo
Vem är du?
Vi tror att du som söker är en flexibel, social och kommunikativ person som kan planera och
organisera i ditt arbete självständigt. Kravet för denna tjänst är även att behärska svenska i både tal
och skrift. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Med Vänliga Hälsningar
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
