Distributionselektriker till Norge | 12/16 Rotation
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eLinked är ett svensk-norskt bemanningsföretag som verkar inom el- och industribranschen med fokus på att hyra ut tekniker, instrumentpersonal och ledande roller till några av Nordens största aktörer inom energi, industri och infrastruktur. Vi har över 300+ anställda elektriker/tekniker och erbjuder långa ramavtal och en trygg arbetsplats med fokus på trivsel.
Distributionselektriker till Norge | 12/16 Rotation | Högspänning & Kabelavslutningar ⚡
Omgående start eller enligt överenskommelse
Har du erfarenhet av högspänningsarbete, distributionsnät och kabelavslutningar?
eLinked AS söker nu erfarna distributionselektriker och energimontörer till projekt i Norge. Vi letar efter dig som har arbetat inom elkraft och distributionsnät och som är van vid arbete i högspänningsanläggningar.
För denna tjänst söker vi dig som har erfarenhet av arbete inom elkraft, distributionsnät eller högspänningsanläggningar. Erfarenhet av kabelavslutningar och arbete på 36 kV-nivå är särskilt meriterande.
Vi erbjuder
Rotation 12/16
Omgående start eller enligt överenskommelse
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Norsk anställning via eLinked Norge
Norsk pension och trygga villkor enligt kollektivavtal El & IT
Resa och boende enligt avtal
Spännande projekt runt om i Norge inom energi, indsutri, olja & gas
Möjlighet att kombinera arbete med upplevelser och äventyr
Långsiktiga uppdrag och möjlighet att utvecklas vidare inom elkraft och högspänningPubliceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
⚡ Montage och avslutning av högspänningskablar
⚡ Ändavslutningar på TSLF-kabel 36 kV
⚡ Drift, underhåll och utbyggnad av distributionsnät
⚡ Arbete med nätstationer, transformatorer och ställverk
⚡ Felsökning och service inom låg- och högspänningsanläggningar
⚡ Arbete enligt gällande säkerhets- och HMS-rutiner
Vi söker dig som
✔ Är utbildad elektriker eller distributionselektriker
✔ Har dokumenterad erfarenhet av högspänningsarbete
✔ Har erfarenhet av distributionsnät eller elkraftsanläggningar
✔ Har kompetens inom kabelavslutningar
✔ Erfarenhet av ändavslutningar på TSLF-kabel 36 kV är starkt meriterande
✔ Arbetar självständigt, strukturerat och med stort säkerhetsfokus
✔ Behärskar svenska, norska, danska eller engelska i tal och skrift
DSB-godkännande
För arbete i Norge krävs DSB-godkännande.
Har du inte DSB-godkännande ännu? Ingen fara, vi hjälper dig genom hela processen.
Mer information finns hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).Så ansöker du
Är du en erfaren distributionselektriker som vill arbeta på spännande projekt i Norge med attraktiva rotationsvillkor?
Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan redan idag.
Utöver detta uppdrag har vi även flera andra projekt inom elkraft och distribution i Norge med rotationsupplägg som 14/14 och 14/21.
Skicka in din ansökan så tar vi en dialog om vilket uppdrag som passar dig bäst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/
417 07 GÖTEBORG Arbetsplats
eLinked AS Kontakt
Affärsområdeschef Norge
Matilda Lindqvist matilda@elinked.se +46760027753 Jobbnummer
9978725