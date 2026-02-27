Distributionschaufför B-Kort I Norra Sthlm!
JKT Bemanning är ett litet mindre bemanningsföretag med säte i Stockholm. Våra främsta verksamhetsområden är inom transport och lager. Vi är anslutna till Almega och med andra ord har vi kollektivavtal.
Vi söker dig som är morgonpigg, flexibel och inte rädd för att prova nya saker eller möta nya människor. Arbetstiderna för jobbet är mellan ca 08-17:00.
Om jobbet
Jobbet är med utgångsläge i Norrort! Så bra är om att du bor på norra sidan av sthlm för att slippa långa resetider till och från jobbet.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du ha.
• Haft B Kort i minst 2 år
Meriterande om du har
• Erfarenhet av Distributions jobb
• Adr 1.3
• Truckkort
Ansök genom att skicka in ditt CV direkt till bchauffor@jktbemanning.se
med ämnesraden "B-körkort Norrort".
Kollektivavtal: Vi är anslutna till Almega.
Välkommen med din ansökan! Vi välkomnar varmt kvinnliga sökanden!
