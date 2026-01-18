Distributions chaufför B Körkort
2026-01-18
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är 07.00-16.00, med viss flexibilitet. KOMPETENS, ERFARENHET OCH PERSONLIGA EGENSKAPER: Vi söker dig som trivs i en roll med mycket ansvar och självständigt arbete. Du är serviceinriktad och tycker givetvis om att köra bil och möta kunder och du förstår vikten av ett gott kundbemötande och god service. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete eller roll, så att du vet vad arbetet kräver och innebär. Som person är du disciplinerad, självgående och engagerad och du tar stort ansvar för ditt arbete. Du är beredd att ta dig an de arbetsuppgifter som krävs för att få arbetet utfört och du är en god förebild för dina kollegor. Du har en positiv inställning och kan hantera stressfyllda situationer. och förmågan att samarbeta mycket viktig. . B-körkort och god fysik är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
RAN Trans AB
142 50 SKOGÅS
För detta jobb krävs körkort.
