Disputerad forskare som vill utveckla framtidens designmetoder
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara med och utveckla nästa generations flygfarkoster? FOI söker en forskare med inriktning mot beräkningsmetodutveckling för flygfarkostdesign baserat på fysikaliska simuleringar, optimering och maskininlärning. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Flygforskningsområdet befinner sig i en expansiv fas där vi behöver flera som har kapaciteten att utveckla designmetoder där fysikaliska simuleringar, som strömnings- eller strukturberäkningar, ställer höga krav på metoders effektivitet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Försvarsmakten och FMV samt i internationella samarbeten. Arbetet syftar både till att kunna utveckla och stötta tillämpningen av designprocesser för multidisciplinär flygfarkostdesign, delta i verksamhetsutveckling genom att aktivt leda forskningsaktiviteter inom området, handleda studenter och nya anställda samt delta i nationella och internationella samarbeten.
Om enheten
Du kommer att ingå i en nyskapad enhet, Flygteknik, som tillsammans med andra enheter på FOI bidrar till flygforskningsområdet. Den gemensamma nämnaren i enheten är intresset för utveckling av beräkningsmetoder för flygtekniska prestanda och för flygfarkostdesign. Enheten utvecklas och rekryterar forskare som tillsammans med dig kommer att öka vår förmåga att utveckla bättre eller ny prestandaanalys och designmetoder! Läs mer om vad vi gör här https://foi.se/om-foi/organisation/forsvarsteknik.html
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har;
en forskarutbildning inom teknik, matematik eller naturvetenskap,
erfarenhet av optimeringsproblem som förekommer inom designoptimering eller inversdesign som styrs av fysikaliska processer: det kan exempelvis handla om topologioptimering, fysikinformerad maskininlärning, etc.,
erfarenhet av programmering och algoritmutveckling,
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har kompetens inom;
maskininlärning,
fysikinformerade neurala nätverk (PINNs),
utveckling av simuleringskoder, exempelvis inom strömnings- eller strukturmekanik.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp och att du har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har initiativförmåga samt att du är mål- och resultatinriktad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast 23 april 2026
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mattias John Quas. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
