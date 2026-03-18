Diskare, sommarjobb
Rasta Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
2026-03-18
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasta Sverige AB i Karlstad
, Hammarö
, Grums
, Lekeberg
, Mariestad
eller i hela Sverige
Rasta Värmland (Väse) är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Värmland (Väse) har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt sommarjobb och en väg in i arbetslivet?
Erfarenhet är meriterande men inte ett krav.
Vi söker just nu dig som vill arbeta sommaren 2026!
Vi välkomnar även sökande under 18 år till denna tjänst.
Rollen erbjuder en arbetsdag i högt tempo med många spännande utmaningar.
Som diskare på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse och avlastar dina kollegor i köket. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster och bidrar till en ren och trivsam restaurang. Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Diskare innebär primärt att samla in disk i restaurngen och i våra brickställ. Sortera dessa i brickor och köra dem i diskmaskinen samt sortera diskad disk.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en restaurang såsom städning och fylla på den diskade disken ute på sina platser m.m.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Serviceinriktad inställning - Förmåga att bemöta gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Stresstålighet & flexibilitet - Restaurangmiljön kan vara hektisk, särskilt under rusningstid.
Viss stryka kräv då det sker en del lyft.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Säsongsanställning. Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och ev kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Ansökningsprocess
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7407313-1899614". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), https://karriar.rasta.se
Rasta Värmland (visa karta
)
655 95 VÄSE Jobbnummer
9804313