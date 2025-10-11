Diskare söks

Meta Åre AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre
2025-10-11


Hej
Vi söker en diskare till vår resturang i Åre. Resturangen heter : Åre kebab.
Du kommer ha ansvar att diska och ta hand om resturangens lokal med städning och plockning av disk och mat båda i köket och i matsalen.
Vi kan lära upp dig på plats. Det krävs av dig bara punktlighet och engagemang i jobbet. Ingen krav på körkort. Bara lite Grundläggande svenska i tal och förståelse.
Tjänsten avser säsongjobb men med mycket goda möjligheter till varaktig anställning i snar framtid.
Ingen krav för körkort.
Välkommen i med din ansökan genom att skicka mejl till angiven mejladress.
Hör av dig vid frågor och funderingar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: arekebab2016@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare till Årekebab".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meta Åre AB (org.nr 556867-6109)
Stationsvägen 16 (visa karta)
837 52  ÅRE

Arbetsplats
Meta Åre AB

Jobbnummer
9552201

