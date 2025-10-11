Diskare söks
Meta Åre AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre Visa alla restaurangbiträdesjobb i Åre
Hej
Vi söker en diskare till vår resturang i Åre. Resturangen heter : Åre kebab.
Du kommer ha ansvar att diska och ta hand om resturangens lokal med städning och plockning av disk och mat båda i köket och i matsalen.
Vi kan lära upp dig på plats. Det krävs av dig bara punktlighet och engagemang i jobbet. Ingen krav på körkort. Bara lite Grundläggande svenska i tal och förståelse.
Tjänsten avser säsongjobb men med mycket goda möjligheter till varaktig anställning i snar framtid.
Ingen krav för körkort.
Välkommen i med din ansökan genom att skicka mejl till angiven mejladress.
Hör av dig vid frågor och funderingar.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
