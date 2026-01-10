Diskare Sökes Erfaren, Omgående Start

Kvalifikationer Tidigare erfarenhet som diskare inom restaurang Snabb, noggrann och med god hygienmedvetenhet Flexibilitet gällande arbetstider (kvällar, helger och helgdagar) Pålitlig, ansvarstagande och bra på att arbeta i team Stöd för Nystart jobb Vi erbjuder: En seriös och dynamisk arbetsmiljö Anställningsvillkor och lön enligt erfarenhet Möjlighet till långsiktigt samarbete Arbetsplats: Hammarby Sjöstad Kontakt: leonardo@restaurangbellavita.com 0709224225 Omgående tillträde krävs. Endast seriösa och motiverade kandidater.