Diskare sökes
2025-11-12
Diskare sökes till Stekhuset i Kalmar
Ingen erfarenhet krävs - utbildning sker på platsPubliceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vi på Stekhuset i Kalmar söker nu dig som vill bli en del av vårt köks team som diskare. Hos oss behöver du ingen tidigare erfarenhet - vi lär dig allt du behöver kunna på plats. Det viktigaste är att du har viljan att lära och gillar ett högt arbetstempo.
Vad vi erbjuder
• En arbetsplats med högt i tak och trevliga kollegor
• Utbildning på plats - du får lära dig jobbet från grunden
• Möjlighet att jobba kvällar och helger
• En chans att utvecklas och växa i restaurangbranschen
Vem söker vi?
• Du är stresstålig och trivs när det är full fart i köket
• Du har lätt för att samarbeta och gillar att jobba i team
• Du är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
• Du är punktlig, ansvarsfull och noggrannSå ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Hör av dig till Carmelo på 0480-423858.
Välkommen med din ansökan till Stekhuset i Kalmar - här sätter vi arbetsglädje och samarbete i fokus!
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
ringa in för intervju
E-post: info@stekhusetikalmar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare 2". Arbetsgivare Stekhuset Kom Snart Igen AB
(org.nr 556545-2926), http://www.stekhusetikalmar.se
Skeppsbron 1 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9602197