Diskare
2026-03-27
Brinner du för att ge förstklassig service och har ett öga för kvalitét?
Då är det dig vi söker!
Städera Service är ett Bolag som just nu växer och vi ser nu behovet att bli fler, för att fortsätta leverera toppkvalité till kunderna som finns i Malmö och Genarp.
För att passa i tjänsten ser vi att du är en driven och engagerad person som brinner för service.
Du är initiativtagande, prestigelös och har en positiv inställning. Vidare bör du trivas i en roll där du ständigt är i rörelse.
För att passa in i teamet är det viktigt att du som person drivs av att göra dina kunder nöjda, har skinn på näsan och tar eget ansvar.
Tidigare erfarenheter av serviceyrken och hotellstäd ser vi som meriterande.
B-körkort och tillgång till bil är meriterande.
Vi ser fram emot att hitta våra nya stjärnor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: info@staderaservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städera Service AB
(org.nr 559300-9284), http://www.staderaservice.se
Östermalmsvägen 1 (visa karta
)
269 36 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pensionat Furuhem Jobbnummer
9823252