2025-09-19
På Steinbrenner & Nyberg jobbar vi med nyttigheter och njutningar alla dagar i veckan. För att lyckas med det behöver vi såklart ha vår utrustning och våra verktyg skinande rena! Vi söker därför dig som vill ha vårt absolut viktigaste jobb, att sköta om vår diskavdelning och bli en superviktig kugge i vårt härliga gäng i Mölndal!
Du har erfarenhet av liknande uppgifter och ett brinnande engagemang för ditt och teamets arbete. Har du dessutom ett glatt humör och gillar fart & fläkt kan du vara rätt person för oss.
Arbetsuppgifter:
Säkerställa att utrustning och verktyg diskas och att diskavdelningen hålls ren och fräsch. Du kommer även att ha en del lokalvårdsuppgifter. Din arbetsplats är i vår produktionsanläggning på Alfagatan 22 i Mölndal där du får många fina kollegor!
Arbetstiderna är måndag till fredag 15:30-20:00. Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med HRF och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Publiceringsdatum2025-09-19Erfarenheter
Du som söker behöver ha någon erfarenhet av liknande arbete och god fysik eftersom en del moment är lite tyngre att hantera. Du är ansvarstagande och noggrann och har ett gott sinne för ordning & reda. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Steinbrenner Nyberg & Ehlers Bageri AB
(org.nr 556334-0560)
Steinbrenner & Nyberg Jobbnummer
9516415