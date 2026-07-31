Direktör
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-07-31
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar för att skapa goda livsvillkor för Sundsvalls kommuns äldre och personer med funktionsvariationer. Med den enskildes behov i fokus leder och utvecklar våra cirka 2 700 medarbetare framtidens vård och omsorg. Vi bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg samt stöd och omsorg.
Nu söker vi en direktör som vill leda förvaltningens fortsatta utveckling i en tid präglad av demografiska förändringar, ökat ekonomiskt tryck och höga ambitioner för kvalitet, digital utveckling och hållbar välfärd.
Så här bidrar du i rollen som direktör
Som direktör leder du förvaltningens strategiska uppdrag med tillitsbaserad ledning och styrning som grund. Tillsammans med din ledningsgrupp driver du en kulturförflyttning som stärker samverkan, utveckling och ett gemensamt ansvarstagande, samtidigt som du säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du har en engagerad ledningsgrupp med verksamhetschefer, ekonomichef och stabschef som tillsammans med dig vill utveckla framtidens vård och omsorg.
Genom dialog och samverkan driver du utveckling tillsammans med vård- och omsorgsnämnden, kommundirektören, kollegor i kommunen och andra aktörer. Du representerar förvaltningen i olika samverkansorgan och sammanhang och skapar bra strukturer för dialog och samarbete med exempelvis olika samverkansgrupper och fackliga parter.
Du är underställd kommundirektören och har nämndsordförande som uppdragsgivare. Som en del av den kommunövergripande ledningsgruppen bidrar du till kommunens gemensamma utveckling tillsammans med övriga förvaltningsdirektörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ett för uppdraget relevant område. Du har flerårig erfarenhet av förändringsledning och ledarskap på en organisationsövergripande nivå, gärna i en större komplex organisation samt erfarenhet av att leda chefer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation samt av arbete i ledande befattning inom verksamhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att framgångsrikt drivit förändringsarbete och kulturförändring samt god förmåga att bygga och utveckla samverkan internt och externt. Likaså om du har erfarenhet av implementering av AI och digitalisering på organisationsnivå
Du har mycket god svenska i tal och skrift.
Du har mycket god erfarenhet av att analysera, utveckla och driva strategiska frågor. Som ledare är du trygg och handlingskraftig och trivs i förändring, där du med ett inkluderande och utvecklande ledarskap skapar engagemang och delaktighet. Du har ett tydligt mål- och resultatorienterat förhållningssätt och förmåga att prioritera och driva frågor med integritet och professionell hållning. Vidare är du utvecklingsorienterad och arbetar aktivt för att skapa långsiktig utveckling och förbättring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning innan påbörjad anställning i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
För frågor om tjänsten kan du kontakta:
Lennart Andersson, tf kommundirektör, 070-652 46 30
Övriga fackliga representanter nås via 060-19 10 00:
Robin Fångsjö, Vision
Sabia Broo, Sveriges arbetsterapeuter
Erika Holmgren, Fysioterapeuterna
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR-AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
10016630