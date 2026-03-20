Digitaliseringsstrateg/chefsarkitekt IT - Eskilstuna
2026-03-20
Vi söker nu en digitaliseringsstrateg/chefsarkitekt IT till IT-avdelningen! Vill du vara med och forma framtiden i en växande IT-organisation där säkerhet och innovation går hand i hand? Drömmer du om att kombinera teknik, samhällsnytta och säkerhet? Då kan det här vara din nästa utmaning - vi söker dig!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Din vardag - bidra till vår utveckling med fokus på säkerhet
IT-avdelningen på Fortifikationsverket består av 55 medarbetare och fortsätter att växa. Vi arbetar i både öppna och säkerhetsskyddsklassade IT-miljöer där de senare har störst fokus och utvecklas mest just nu.
Som digitaliseringsstrateg/Chefsarkitekt kommer du att dra upp de stora penseldragen för myndighetens digitalisering. Skriva strategier, driva fram målbilder och ta strategiska beslut kring it-arkitektur och framtida utveckling. Du kommer tillsammans med IT-avdelningens arkitekter driva de stora frågorna framåt, ansvara för omvärldsanalys inom området och säkerställa myndighetens digitalisering inom IT och AI.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom datateknik, systemvetenskap eller av oss bedömd relevant utbildning. Du ska ha en flerårig arbetslivserfarenhet inom arkitektur, ha erfarenhet inom säkerhetsklassificerade arbetsområden, statlig myndighet samt ha arbetat inom djupt tekniska komplexa projekt. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska, god administrativ förmåga. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du är certifierad IT-arkitekt.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Du anpassar sig och hittar lösningar genom att prestigelöst samarbeta för att nå de gemensamma målen. Du sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat. Du har lätt för att föra fram din talan, vinna andras respekt, argumentera och bli lyssnad på. Du håller dig à jour inom din profession och ditt expertområde, omvärldsbevakar och trendspanar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 april 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Välkommen att kontakta rekryterande IT-direktör Ellenor Röhr Axelsson, biträdande it-chef Mikael Dahlberg 010-44 44 118 eller rekryteringsspecialist Fredrik Dyrvik 010- 44 45 647. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), http://www.fortifikationsverket.se
