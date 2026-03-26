Digitaliseringsstrateg
2026-03-26
Ref: 20260629
Vill du arbeta strategiskt med hur digitaliseringen påverkar människor och vårt samhälle? Motiveras du av att driva strategiska frågor och att koordinera nätverk och samverkan inom digitaliseringsområdet?
Som digitaliseringsstrateg arbetar du stadsövergripande och är med och utvecklar arbetssätt och samarbete för att möjliggöra att Malmö stad har en digitalisering i framkant.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
I Malmö stad sker omvärldsbevakning på flera nivåer med syftet att bättre förstå nya möjligheter och utvecklingar. Detta bidrar till att stärka beslutsunderlag och strategiska vägval inom digitalisering och verksamhetsutveckling, till nytta för Malmöbon. Inom området strategi och omvärldsbevakning finns även behov av erfarenhetsutbyte och samordning inom staden, för att dela kunskap och insikter samt bidra till dialog och samverkan med regionala och nationella aktörer i frågor som rör digitalisering.
Som digitaliseringsstrateg kommer du att tillhöra sektionen Design och transformation, som är en del av utvecklingsenheten på Malmö stads centrala IT- och digitaliseringsavdelning. Enhetens ansvar och uppdrag är att stötta stadens verksamheter, strategiskt och operativt, i utvecklings- och digitaliseringsfrågor. Du kommer att ingå i ett team av engagerade och utvecklingsorienterade kollegor med strateger, specialister och förändringsledare. Dina arbetsuppgifter omfattar följande:
• Arbeta med strategiska frågor och ta fram besluts- och utredningsunderlag till beslutsfattare och avdelningens ledningsgrupp inom IT- och digitaliseringsområdet.
• Omvärldsbevaka samt koordinera nätverk och samverkan inom offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt, utifrån Malmö stads behov inom digitalisering och verksamhetsutveckling.
• Vidareutveckla samarbete, arbetssätt och kommunikationsvägar inom Malmö stads organisation för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsåterföring kopplat till omvärldsbevakning och extern samverkan.
• Stärka och vidareutveckla Malmö stads arbete inom artificiell intelligens genom att följa utvecklingen inom AI-området och stödja stadens förmåga att identifiera, förstå och nyttja AI på ett ansvarsfullt och verksamhetsnära sätt.
• Omsätta och vidareutveckla förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till digitalisering, där nya arbetssätt, tekniker och kompetenser successivt införs och förankras i organisationen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole-/universitetsexamen. Du har erfarenhet av att driva strategiska frågor i offentlig verksamhet inom digitalisering och verksamhetsutveckling. Vidare har du god erfarenhet av att bygga nätverk och samverka med externa parter. Då en stor del av arbetet innebär att ta fram beslutsunderlag, sammanfattningar och presentationsmaterial förutsätter tjänsten mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete i stora och komplexa organisationer, samt erfarenhet av arbete med frågor kopplade till artificiell intelligens (AI), exempelvis hur AI kan tillämpas i offentlig verksamhet och en förståelse för möjligheter, risker och regelverk kopplade till området. För att lyckas i rollen som digitaliseringsstrateg söker vi dig som har en god förmåga att skapa en helhetssyn av en verksamhet, dess uppdrag och behov, och sätta detta i ett sammanhang med digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
Vidare har du lätt för att bygga förtroende och relationer samt att kunna lyssna och läsa av människor och sammanhang. Din kommunikativa förmåga bygger broar, skapar dialog och bidrar till inspiration i olika forum. Tjänsten förutsätter att du är initiativtagande och har en förmåga att definiera uppdrag och aktiviteter utifrån givna förutsättningar i en föränderlig omvärld. Du har ett utforskande förhållningssätt och motiveras av att utveckla samarbete, arbetssätt och kommunikationsvägar. För att nå framgång krävs ett utpräglat lagarbete där dina egna kompetenser kan samverka med andras för att åstadkomma förflyttningar och resultat.
Om arbetsplatsen
På Malmö stads IT-och digitaliseringsavdelning arbetar vi med människor, teknik och beteenden för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi är IT- & digitaliseringsproffs som med vår djupa tekniska kompetens strävar efter att förstå och möta Malmöbornas och medarbetarnas digitaliseringsbehov. Tillsammans är vi ca 120 kollegor som har ett brett uppdrag att leverera stadsgemensamma tjänster till alla verksamheter.
Vi sitter i nya moderna lokaler på Kungsgatan 6 mitt i Malmö.
Vill du veta mer om vår IT- och digitaliseringsavdelning? Läs mer här: Det här är ITD - Malmö stad
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Om du vill vara med att bidra till effektiv och säker digitalisering som gagnar hela staden, är du varmt välkommen med din ansökan!
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Andréas Breiler andreas.breiler@malmo.se 0707-477 151
9820017