Digital projektledare
2026-04-30
Svenska institutet (SI) visar Sveriges möjligheter för världen. Vårt uppdrag är att stärka, skydda och bevaka uppfattningen om Sverige utomlands. Se vidare på www.si.se
Vi söker en digital projektledare till enheten för informationsförvaltning och digital styrning
Som digital projektledare är du en del av Enheten för informationsförvaltning och digital styrning (IDS), som ansvarar för SI:s digitala tjänster, IT-miljöer och digitala arbetssätt. Enheten arbetar tvärfunktionellt och stödjer hela myndigheten i frågor som rör digital utveckling, teknisk förvaltning, informationsstyrning och säkerhet.
Du kommer att ansvara för att leda och samordna förvaltningen av några av SI:s IT-system. Du säkerställer att lösningarna är stabila, säkra och ändamålsenliga, samtidigt som de utvecklas i takt med verksamhetens behov. I nära samarbete med andra förvaltningsroller bidrar du till tydlig styrning, uppföljning och god samverkan kring den gemensamma infrastrukturen. Rollen innebär även ett nära stöd till drift- och IT-supportverksamheten, där du bidrar till att skapa struktur, tydlighet och effektiva arbetssätt.
I rollen kommer du att ha ett stort antal kontaktytor, både internt och externt med leverantörer. Du arbetar nära andra förvaltningsroller och bidrar till att skapa god samverkan kring SI:s gemensamma digitala lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Samordna arbetet med systemförvaltning och utvecklingsaktiviteter inom ramen för gällande objekts- och förvaltningsplaner, i enlighet med SI:s modell för digital utveckling och förvaltning
Medverka i arbetet med att ta fram, uppdatera och följa upp objekts- och förvaltningsplaner, inklusive dokumentation och återrapportering
Ansvara för teknisk förvaltning och vidareutveckling av utvalda digitala tjänster och IT-system, i samverkan med förvaltningsägare, verksamhet och IT-leverantörer
Driva och samordna projekt och förbättringsinsatser, från behovsanalys till införande och uppföljning
Säkerställa att dokumentation hålls uppdaterad samt bidra till slutrapportering, överlämning och vid behov avveckling av lösningar
Administrera och förvalta digitala och tekniska tjänster, inklusive uppföljning av avtal och leveranser från externa parter
Det här är en utvecklingsmöjlighet som passar dig som är nyfiken, prestigelös och vill utvecklas tillsammans med verksamheten. Rollen är utformad för att växa över tid. Vi ser gärna att du har en grund att stå på, men framför allt ett intresse av att lära mer inom digital förvaltning, molntjänster och samarbete mellan verksamhet och IT.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT, systemvetenskap, webbutveckling eller annat område som bedöms relevant
Minst ett års erfarenhet av att arbeta i digitala projekt eller förvaltningsliknande sammanhang
Erfarenhet av teknisk förvaltning av digitala tjänster, dvs att arbete omfattar vidareutveckling, uppföljning, samordning och dokumentation (inte bara införande)
Erfarenhet av Microsoft 365 som arbetsplattform, samt hur digitala tjänster används och förvaltas i en organisation
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet, region eller kommun
Erfarenhet av att arbeta i IT-miljöer med höga säkerhetskrav
Grundläggande kunskap inom webbutveckling och webbdesign, gärna med erfarenhet av WordPress eller motsvarande CMS
Erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer, inklusive uppföljning inom ramen för avtal eller överenskommelser
Grundläggande förståelse för Azure-baserade molnmiljöer eller liknande, exempelvis hur tjänster, identitet och behörigheter samverkar på en övergripande nivå
Som person är du samarbetsinriktad och prestigelös, och du trivs med att arbeta tillsammans med olika kompetenser. Du är analytisk och har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar. Du arbetar strukturerat och skapar ordning även i föränderliga sammanhang, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar eller prioriteringar ändras.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varaktighet och tillträde
Anställningen är tillsvidare med sex månaders inledande provanställning och tillträde enligt överenskommelse.
Det finns möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar per vecka om arbetet tillåter. Publiceringsdatum2026-04-30Kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Magnusson. Fackliga ombud är Karin Kärr (Saco-S) och Kristina Radford (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 maj!
Bifoga endast CV och personligt brev i din ansökan. Övrig dokumentation begärs in vid behov. Vi använder oss av urvalsfrågor som del i vår urvalsprocess. Var noga med att dina svar speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.
Varför jobba hos oss?
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller.
Därtill erbjuder vi flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor.
