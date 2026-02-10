Digital Performance Marketer till DistansDoktorn
Distansdoktorn Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Eskilstuna Visa alla marknadsföringsjobb i Eskilstuna
2026-02-10
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distansdoktorn Sverige AB i Eskilstuna
Trivs du bäst när siffrorna stämmer, ROAS går upp och beslut fattas på data - inte magkänsla?
DistansDoktorn söker nu en Digital Performance Marketer som vill ta ett tydligt ansvar för vår betalda marknadsföring och fortsatta tillväxt. Det här är en roll för dig som gillar struktur, analys och optimering - och som motiveras av mätbara resultat.
Du jobbar i tätt samarbete med content creator och ledning, med stort mandat att påverka hur vi investerar vår marknadsbudget.
Om DistansDoktorn
DistansDoktorn är en privat digital vårdgivare som erbjuder hjälp för vardagsbesvär, läkarintyg och viktminskning - helt online. Vi har över 10.000 nöjda patienter, och vår dotterklinik DrVikt är rankad 4,8 av 5 på Trustpilot
Vårt mål är enkelt (men ambitiöst):
att göra god vård lättillgänglig,
se hela människan - inte bara symptomen.
och ligga i framkant av vad som är möjligt med digitala behandlingar.
Om rollen
I den här rollen är ditt huvudfokus performance marketing och mätning, med tydligt ansvar för effektivitet och avkastning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för och optimera annonsering i Google Ads (Search, PMax m.fl.)
Ansvara för kampanj-setup och optimering av annonskampanjer i sociala medier i samarbete med content creator/social media manager.
Arbeta datadrivet med tydligt fokus på ROAS, CPA och lönsam tillväxt
Sätta upp, följa upp och analysera kampanjer och kanaler
Ansvara för mätningen av relevanta mål, och konfigureringen av desa via GTM
Identifiera förbättringsområden och nya tillväxtmöjligheter
Samarbeta med Social Media Manager / Content Creator kring creatives och budskap
Målet med rollen:
Att säkerställa att våra marknadsinvesteringar ger maximal effekt - både kort- och långsiktigt.
Vi tror att du har
Erfarenhet av performance marketing och digital annonsering
Mycket god vana av Google Ads och uppföljning av resultat
Stark analytisk förmåga och trygghet i att arbeta datadrivet
Förståelse för attribution, konvertering och kundresa
Erfarenhet av att sätta upp och konfigurera enklare konverteringsmätning via ex. GTM eller likvärdigt verktyg
Förmåga att kommunicera insikter på ett tydligt och affärsnära sätt
Meriterande
Erfarenhet av Meta Ads eller andra betalda SoMe-kanaler
Erfarenhet av CRO eller arbete med landningssidor
Erfarenhet av GA4, liknande analysverktyg
Relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, ekonomi, digital analys, CRO eller motsvarande
För att trivas hos oss tror vi att du är
Självgående, nyfiken och inte rädd för att testa nytt (eller göra fel ibland)
Prestigelös och redo att hugga i där det behövs
Hos oss finns inte alla svar färdiga från start. För att trivas behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt, ta ansvar och navigera i förändring. Du kommer vara med och forma både din roll och ditt arbetssätt - med frihet att testa, lära och förbättra längs vägen.
Vi rekryterar just nu både performance marketing och social media/content, vilket innebär att du kliver in i ett team som växer tillsammans. Här finns stort utrymme för samarbete, idéutbyte och att stärka varandra i vardagen.
Vi ser ett stort värde i samspelet mellan kreativt content och datadriven annonsering - och välkomnar därför även ansökningar från befintliga kompetens-par som vill fortsätta arbeta tillsammans hos oss.
Praktiskt
Omfattning: 50-70 %
Arbetsplats: Eskilstuna (hybrid)
Du bor på pendlingsavstånd och kan vara på kontoret 1-2 gånger per månad
Vad får du?
Marknadsmässig lön
Tillsvidareanställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Flexibelt arbetssätt och stor tillit
Utrymme att växa och utvecklas inom organisationen
Ett familjärt team med höga ambitioner och låg prestigePubliceringsdatum2026-02-10Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till sofia@distansdoktorn.se
.
Urval sker löpande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - tveka inte att söka även om du inte prickar allt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: sofia@distansdoktorn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Distansdoktorn Sverige AB
(org.nr 559452-1345) Kontakt
Affärsutvecklingschef
Sofia Malmberg sofia@distansdoktorn.se Jobbnummer
9734020