Digital Marketing Specialist
Räckesbutiken Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Ängelholm Visa alla marknadsföringsjobb i Ängelholm
2025-12-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räckesbutiken Sweden AB i Ängelholm
Digital Marketing Specialist - fokus sociala medier, content & paid - till snabbväxande e-handelsbolag
Vill du vara med när vi förenar hem och uteplats - och samtidigt bidra till en digital kundupplevelse i världsklass? Brinner du för att skapa engagerande innehåll, bygga varumärke och driva digital trafik? Vill du arbeta brett med sociala medier, content, och annonsering på en europeisk marknad?
Hos Räckesbutiken befinner vi oss på en spännande resa - från produktleverantörer till ett varumärke som inspirerar. Nu söker vi ytterligare en Digital Marketting Specialist som vill bidra till vår vision: att inspirera och skapa personliga utemiljöer där hem och uteplats förenas.
Vi söker nu en Digital Marketing Specialist med huvudfokus på sociala medier (organiskt & paid), contentproduktion i text/bild/rörligt och Google Ads. Du blir en viktig del av vårt digitala marknadsteam och arbetar nära vår befintliga Digital Marketing Specialist och Marknadschef.
Om rollen:
Som Digital Marketing Specialist kommer du att arbeta med att driva trafik, engagera målgrupper och stärka vårt varumärke i Europa. Du ansvarar för att skapa och publicera innehåll, planera kampanjer och optimera våra digitala kanaler.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Sociala medier - organiskt & paid:
• Planera, skapa och publicera content (bild, video, copy) för alla digitala kanaler (Facebook, Instagram & Pinterest) för alla marknader.
• Bygga och engagera community genom daglig interaktion, kommentarer och DM.
• Säkerställa att kanalerna följer tonalitet och varumärkesidentitet.
• Hantera annonsering i Meta Ads och andra relevanta plattformar.
Google Ads & trafikdrivande aktiviteter:
• Skapa och optimera annonser i Google Ads (Search, Display, YouTube).
• Arbeta med trafikdrivande aktiviteter i syfte att öka synlighet och konvertering.
Varumärkesarbete & organisk positionering:
• Driva aktiviteter som stärker varumärket långsiktigt.
• Säkerställa en enhetlig visuell identitet och tonalitet i allt innehåll.
• Arbeta datadrivet och följa upp prestation i alla digitala kanaler.
Övergripande uppgifter:
• Du förväntas även kunna stötta inom övriga områdena inom digitala marknadsföring och site vid behov - som exempelvis front-end uppdateringar, SEO, innehållsuppdateringar, visuellt arbete på våra e-handelssidor samt planering, produktion och publicering av nyhets- och kampanjmail.
• Analysera och rapportera KPI:er inom CRM, SoMe och paid marketing
• Nära samarbete med hela organisationen och extern performance-byrå.
• Säkerställa en enhetlig visuell identitet och tonalitet i allt innehåll.
Vi tror att du som söker:
• Har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och digitalt innehåll.
• Kan producera content (text/bild/video) självständigt.
• Har erfarenhet av Meta Ads och gärna Google Ads.
• Har kunskap om nyhetsbrevssystem, gärna Mailchimp.
• Har ett datadrivet arbetssätt och god förståelse för digital analys.
• Är nyfiken, kreativ, strukturerad och trygg i att arbeta både strategiskt och operativt.
Urval och intervjuer görs löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen med din ansökan!
Räckesbutiken är ett innovativt företag som säljer främst glasräcken för altaner, balkonger och inomhusmiljöer via e-handel i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Frankrike & Storbritannien. Kunderna skräddarsyr sitt räcke i vår konfigurator, på vår webbsida, https://www.rackesbutiken.se.
Räckesbutikens alla produkter tillverkas, packas och skickas från vår produktionsanläggning i Ängelholm. Tillverkningsprocessen styrs av vårt eget affärssystem som processar varje unik order, dess artiklar och tillverkning. Alla steg i tillverkningen rapporteras och hanteras digitalt.
Sedan 2019, är familjeägda investmentbolaget Beijerinvest ägare till Räckesbutiken. Beijerinvest utvecklar välskötta företag med en stark entreprenörsanda genom långsiktigt värdeskapande.
Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet, erbjuder hög autonomi, investerar mycket tid och resurser i välmående personal och letar efter någon som delar våra värderingar samt själv bidrar med positiv energi och engagemang. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räckesbutiken Sweden AB
(org.nr 556824-1268), http://www.rackesbutiken.se Kontakt
VD
Björn Johansson bjorn.johansson@rackesbutiken.se Jobbnummer
9634562