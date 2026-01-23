Digital lots till Kils kommun
Kils kommun, Samhälle och service / Undersköterskejobb / Kil Visa alla undersköterskejobb i Kil
2026-01-23
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Samhälle och service i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Kils kommun söker en Digital lots för att stärka digital delaktighet och motverka digitalt utanförskap.
Uppdraget innebär att ge individanpassat stöd till invånare som har svårt att hantera digitala kontakter med exempelvis myndigheter, banker och andra samhällsaktörer. Målet är att alla ska ha jämlika möjligheter att ta del av samhällets tjänster och känna sig trygga i den digitala utvecklingen.Dina arbetsuppgifter
Som Digital lots har du en vägledande och pedagogisk roll där du stöttar främst seniorer och personer i behov av särskilt stöd att bli mer självständiga digitalt. Du visar, guidar och lotsar vidare till rätt stöd utifrån individens behov.
I uppdraget ingår även att kartlägga behov, utveckla arbetssätt för digital inkludering samt samverka med kommunens olika verksamheter och externa aktörer. Bibliotekets digitalhjälp är en nära samarbetspartner. Rollen kombinerar teknisk vägledning med pedagogiskt stöd.Kvalifikationer
Du har bred digital grundkompetens och är bekväm med att använda mobil, dator, appar och digitala kommunikationsverktyg. Du har god förmåga att förklara, stötta och skapa trygghet hos andra, samt ett intresse för att minska digitala klyftor och stärka människors delaktighet.
- Avslutad gymnasieutbildning från omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Gärna med Eftergymnasial utbildning inom IT, pedagogik, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- God digital kompetens och vana av smartphones, surfplattor och datorer
- Vara bekväm med ta emot och prata inför enskilda och grupper. Arbeta utåtriktat och göra hembesök.
- Förmåga att pedagogiskt förmedla digital kunskap på individens nivå
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal
Meriterande
- Erfarenhet av arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning
- Erfarenhet av handledning, utbildning eller användarstöd
- Kunskap om offentliga e-tjänster
- Vara flexibel, driven, samarbetsvillig och van att arbeta mot ett mål tillsammans.
- Förstå och hantera risker i digitala miljöer.
B-körkort ett krav för tjänsten och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Samhälle och service Kontakt
Charlotta Magnusson 0554-19254 Jobbnummer
9700218