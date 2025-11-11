Digital koordinator
MCT Brattberg AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2025-11-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MCT Brattberg AB i Karlskrona
Vi söker en koordinator för våra digitala produkter - en roll för dig som gillar att ha varierade arbetsuppgifter, är noggrann och trivs med att samarbeta.
Du kommer främst arbeta med RGPlan, vårt digitala planeringsverktyg, och vara delaktig i dess vidareutveckling och förbättringar.
Rollen innebär också att du stöttar marknads-, kommunikations- och mediaavdelningen med planering och praktiska uppgifter kring det dagliga arbetet samt marknadsaktiviteter och mässor.
Dina uppgifter
Driva utveckling, uppdateringar och innehåll i RGPlan och andra digitala produkter.
Hjälpa kollegor och kunder med frågor som rör våra digitala verktyg.
Testa nya funktioner i RGPlan och bidra med användarperspektiv och förbättringsförslag.
Stötta marknads-, kommunikations- och mediaavdelningen i det dagliga arbetet.
Bidra till att våra digitala verktyg är uppdaterade, användarvänliga och visuellt enhetliga.
Vi ser att du är
Strukturerad, noggrann och gillar att ha ordning och reda.
Kommunikativ och trivs med att samarbeta med olika typer av människor.
Van att arbeta med digitala verktyg och nyfiken på att lära dig nya system.
Positiv, hjälpsam och gillar att få saker att hända.
Meriterande
Erfarenhet av projektledning.
Intresse för teknik, design, kommunikation eller digital utveckling.
Erfarenhet av Umbraco, Jira eller andra digitala plattformar och CMS-verktyg.
Erfarenhet av Adobe Creative Suite.
Om MCT Brattberg
MCT Brattberg är världsledande inom tätningssystem för kablar och rör. Våra lösningar används globalt inom bland annat marin, offshore och byggindustri för att skydda människor, utrustning och miljö. Hos oss får du arbeta i ett internationellt företag med stark teknikprofil, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar initiativ och samarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MCT Brattberg AB
(org.nr 556027-8102)
Lyckeåborg (visa karta
)
371 92 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mct Brattberg AB Jobbnummer
9598757