Digital kommunikatör med webbfokus
2025-10-06
Vill du ha ett varierande och utvecklande arbete i en organisation som gör skillnad varje dag.
Du blir en del av kommunikationsavdelningen och får arbeta nära både verksamhet och ledning för att utveckla kommunikationen.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som digital webbkommunikatör kombinerar du rollen som administratör med rollen som innehållsproducent. Primärt jobbar du med våra webbplatser, både intranät och externwebbar, men även andra uppdrag förekommer.
Du kommer att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Du har en viktig roll i det dagliga arbetet och bidrar till att göra skillnad för våra interna och externa målgrupper.
Som digital kommunikatör tillhör du webbgruppen inom Verksamhetsstöd Kommunikation och rapporterar till kommunikationsdirektören.Dina arbetsuppgifter
Publicera och redigera innehåll utifrån verksamheternas behov, anpassat till kanal och målgrupp.
Följa upp, analysera och sökoptimera innehåll.
Ge stöd till chefer och medarbetare i hur intranätet används.
Vara support för SLSO:s webbredaktörer.
Utbilda i webbpublicering.
Vara delaktig i förvaltning och utveckling av intranät och externa webbplatser.
Driva eller medverka i olika projekt.
Kvalifikationer för tjänsten
Akademisk examen inom kommunikationsområdet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.
Minst tre års erfarenhet av arbete med intern och extern webb.
Kunskap i sökmotoroptimering och webbanalys
God stilistisk förmåga och vana vid att skriva webbanpassat för olika målgrupper.
Vana vid bildhantering i t ex Adobe Photoshop.
Meriterande
Erfarenhet av filmproduktion, sociala medier eller andra typer av innehåll och kanaler.
Vana vid kravställning, test och annat relaterat till webbutveckling och förvaltning.
Erfarenhet av publicering i Optimizely.
Kunskap om klarspråk.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd, lugn och tillmötesgående. Du behöver vara självgående, prestigelös och drivande. När du hjälper andra i webb- och kommunikationsfrågor krävs det att du är pedagogisk och serviceinriktad samt kan beskriva komplexa sammanhang på ett begripligt sätt. Du bör kunna improvisera och vara flexibel även i stressiga situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Vi kommer att gå igenom ansökningar löpande och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Ansök därför redan idag!
Rekryterande chef är Kommunikationsdirektör Caroline Ekman.
Kontaktpersoner vid frågor om tjänsten:
Robert Zetterlind på robert.zetterlind@regionstockholm, 08-123 404 42.
Camilla Thorén på camilla.thoren@regionstockholm.se
, 08-123 389 24
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
