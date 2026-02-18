Digital kommunikatör
2026-02-18
Till sektionen Kommunikation och Engagemang vid Försvarsstabens kommunikationsavdelning söker vi nu en driven och strukturerad digital kommunikatör. Vi ser fram emot din ansökan!
Om
Sektionen Kommunikation och engagemang ansvarar för planering, produktion, utveckling och uppföljning av Försvarsmaktens centrala externa och interna kanaler. Här ingår även den försvarsmaktsgemensamma redaktionella planeringen som en viktig del.
Utöver detta ansvarar sektionen även för avdelningens leveranser inom marknads- och relationskommunikation i attraherande och rekryterande syfte. Här ingår till exempel kampanjer, event, CRM och kandidatsupport.
Om rollen
Som digital kommunikatör ansvarar du för att planera, producera och publicera innehåll i Försvarsmaktens centrala kanaler, både internt och externt. I rollen ingår att arbeta med redaktionell planering och innehållsproduktion samt att säkerställa att publicering sker enligt fastställd redaktionsplan.
Du är en del av redaktionen och arbetar i en händelsestyrd verksamhet genom en gemensam deskfunktion. Inom redaktionen samverkar du för att planera och fördela innehåll samt identifiera nyhetsmöjligheter utifrån aktuella händelser i omvärlden och den egna organisationen. Du ansvarar för att det innehåll som produceras både är målgruppsanpassat och speglar strategiska vägval och budskap, samt att det följer riktlinjer för språk, bild och tonalitet.
I rollen ingår även att ta fram kommunikationsplaner och hålla ihop mindre kommunikationsprojekt. Du deltar i projektgrupper inom avdelningen och bidrar med kommunikationskompetens i olika utvecklingsinitiativ.
Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som kommunikatör inom en större komplex organisation med många kontaktytor
• En för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i Optimizely eller liknande CMS
• Goda kunskaper i bildformateringDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en strukturerad och driven kommunikatör, som trivs i en miljö som kräver självständighet men också nära samarbete med andra. Du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer och har förmåga att leda och driva projekt från idé till genomförande. Du sätter dig snabbt in i komplexa frågor och omvandlar dem till tydliga, tillgängliga och välformulerade texter och innehåll. Arbetet sker i en händelsestyrd verksamhet med korta ledtider, vilket kräver förmåga att snabbt prioritera och anpassa arbetet efter förändrade förutsättningar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Erfarenhet av att leda och fördela arbete i kommunikationsprojekt eller från redaktionell planering
• Aktuell erfarenhet av arbete inom en händelsestyrd verksamhet
• Erfarenhet av att beställa uppdrag från byråÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för sökande som idag inte är anställda inom Försvarsmakten.
Tester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.Kontakt
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Nilheimer, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff/ Rikard Amcoff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 mars 2026. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
.. Så ansöker du
Arbetsgivare Försvarsmakten
