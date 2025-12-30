Digital innehållssamordnare
2025-12-30
Vill du arbeta i en meningsfull samhällskontext och bidra till att utveckla arbetslivet i staten? Hos Partsrådet får du möjlighet att arbeta brett med uppgifter kopplade till digitalt innehåll och digital kommunikation - i nära samarbete med engagerade kollegor.
Om Partsrådet
Partsrådet ger stöd till lokala företrädare - representanter för arbetsgivare och fack inom den statliga sektorn. Vi hanterar frågor som de centrala parterna gemensamt bedömer som viktiga för att utveckla och stärka det statliga arbetslivet.
Om rollen
Som Digital innehållssamordnare har du en central roll på Partsrådets kansli. Du bistår i genomförandet av löpande uppgifter kopplade till webb, digitala utskick, bildbank, statistik och evenemang.
Du är en god skribent med en god grafisk blick, gillar att hålla många trådar i gång och trivs när det finns en tydlig deadline. Du tar ansvar för att arbetet blir gjort, är noggrann och bidrar till ordning och struktur. Vidare är du en stödjande och drivande kraft i det dagliga arbetet. Du är strukturerad, självgående och kan planera och prioritera ditt arbete. Du trivs med att arbeta efter fastställda rutiner och i samarbete med andra.
Rollen är operativ och passar dig som vill arbeta praktiskt, ha varierade arbetsuppgifter och bidra till ett professionellt, tillgängligt och effektivt kommunikationsflöde i nära samarbete med dina kollegor på Partsrådet.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom kommunikation, medie- och informationsvetenskap eller motsvarande kunskaper.
Är skicklig på att skriva och redigera texter på svenska.
Har en god grafisk blick och känsla för form och tonalitet.
Har erfarenhet av operativt kommunikationsarbete - genom arbete, praktik eller uppdrag.
Det är meriterande om du även:
Har erfarenhet av bildredigering.
Har erfarenhet av att arbeta i projektform.
Har arbetat med externa evenemang, webbinarier och poddar.
Kan ta fram och tolka statistik i t.ex. Google Analytics eller motsvarande.Arbetsuppgifter
Skriva, redigera och publicera innehåll på webbplats och i andra digitala kanaler enligt redaktionell plan. Ta fram texter och material till e-postutskick och nyhetsbrev, så att innehåll, tonalitet och grafisk profil följer Partsrådets mallar, riktlinjer och kommunikationsmål.
Delta i planering, genomförande och uppföljning av webbinarier, poddar och andra externa aktiviteter.
Delta i framtagande av filmer och annat digitalt material i samarbete med externa leverantörer.
Följa upp och analysera statistik kring t.ex. webbinarier, filmer, artiklar, mejlutskick och andra digitala insatser.
Hålla bildbanken uppdaterad.
Som person är du
Noggrann, nyfiken, flexibel och ansvarstagande. Du trivs i en stödjande och koordinerande roll där du får saker att hända. Du är prestigelös, gillar att ha flera uppgifter på gång samtidigt och ser till att deadliner hålls. Du bidrar med planering, struktur, energi och en lösningsorienterad inställning.
Vi erbjuder
Hos Partsrådet får du ett meningsfullt uppdrag i en liten och samhällsviktig organisation. Du blir en del av ett engagerat team med kollegor som har ett stort engagemang för en hållbar arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetssätt, centralt beläget kontor och en kultur som präglas av samarbete, professionalism och omtanke.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt och provanställning i sex månader. Du har kanslichefen som chef. Partsrådet tillämpar individuell lönesättning och förtroendearbetstid. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och subventionerat lunchkort.
Praktisk information
Placering: Stockholm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Senast den 12 januari 2026
Kontaktperson:
Lotta Liljegren, HR-konsult (lotta.liljegren@enspiro-advise.com
)
Ulrica Engström Nilsson, kanslichef (ulrica.engstrom.nilsson@partsradet.se
) Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6948100-1769960". Omfattning
