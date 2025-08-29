Digital fixare till Solna stad
2025-08-29
Vill du verka för att öka den digitala kompetensen bland våra seniorer i Solna stad? Då kanske du är den digitala fixaren vi söker!
Den förebyggande verksamheten erbjuder seniorer i Solna ett brett utbud av sociala och fysiska aktiviteter inom ramen för stadens träffpunkter i samarbete med volontärer och frivilligorganisationer.
Vi är en del av Humaniora vård och omsorg, den kommunala utföraren av vård och omsorg i Solna stad.
Till verksamheten tillhör ett antal träffpunkter, mötesplatser för äldre. På träffpunkterna verkar både personal och volontärer för att tillsammans erbjuda ett tilltalande och varierat utbud av aktiviteter i en trivsam miljö.
Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för seniorer att stärka och/eller bibehålla fysiskt och psykiskt välbefinnande samt att stötta till att leva ett självständigt liv.
Som medarbetare i den förebyggande verksamheten ingår du i ett team med hälsopedagoger, digital fixare, fixarservice, träffsamordnare, arbetsterapeut, demenskoordinator, anhörigkonsulent, syn-och hörselinstruktör och verksamhetsassistent.
Vad innebär arbetet?
Som digital fixare kommer du att hjälpa och stötta personer som är 65 år eller äldre med digitala enheter och digitala tjänster. Det handlar om att öka seniorers kunskap och stödja det faktiska användandet av digitala tjänster och kommunikationsverktyg. Syftet är att öka det digitala innanförskapet och självständigheten.
En stor del av ditt arbete handlar om att ge individuellt stöd både genom hembesök och på stadens träffpunkter. Senioren kontaktar dig vid behov för att boka in en tid för digitalt stöd. Uppgifter som du kan komma att behöva lösa är bland annat följande
- installera och komma igång med olika appar till smarttelefon, surfplatta och dator
- stöd i användande av digital kommunikation, exempelvis sms, videosamtal och sociala medier
- komma igång med digitala samhällstjänster, exempelvis 1177 vårdguiden
- komma igång med digitala produkter, exempelvis robotdammsugare.
Arbetet innebär också att leda tematräffar och kurser. I mars 2022 öppnade vi ett teknikbibliotek där seniorer kan låna hem och testa olika digitala produkter. Detta drivs i samverkan med biblioteken i Solna, där du som digital fixare har en drivande roll.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tålmodig, lugn och trygg. Du har lätt att samarbeta både inom verksamheten men också med andra aktörer. Du behöver kunna möta människor med olika förutsättningar och förmågor på ett pedagogiskt och respektfullt sätt. Därför är det av stor vikt att du har ett fint bemötande och kan skapa trygghet hos de du möter.
För att lyckas i rollen behöver du ha en omfattande digital kompetens för att kunna lära ut och förklara så att det blir begripligt för någon som inte har samma kunskap. Det stöd som du ger är till för att personen ska bli självständig och lära sig att på egen hand hantera och orientera sig i den digitala världen. Tjänsten kräver även att du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg och har intresse för vardagsteknik och digitala tjänster.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en kreativ tjänst med möjlighet att bidra till verksamhetsutveckling. Du kommer att bli en del av ett kompetent och glatt team där det finns en stor omtanke om verksamheten och om varandra.
Under verksamhetsåret har vi gemensamma planeringsdagar, arbetsplatsträffar, frukostträffar och utbildning efter behov. Vi är en verksamhet i ständig utveckling där du kan vara med och göra skillnad.
Mer information om ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025.
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025.

Tjänsten utgår från/är placerad på en av den förebyggande verksamhetens träffpunkter. Träffpunkt Ankaret i Hagalund, Hagalundsgatan 33 i Solna. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Frida Wagman på frida.wagman@solna.se
. Facklig kontaktperson på Kommunal är Marie Svärd telefon 08-746 11 50 eller Jeanette Hjalmarsson telefon 08-746 17 83.
