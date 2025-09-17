Digital analytiker
Skatteverket / Webbmasterjobb / Sundbyberg Visa alla webbmasterjobb i Sundbyberg
2025-09-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Skatteverkets insiktsarbete och tillsammans med teamet göra skillnad för medborgare, företag och kollegor.
Vi söker en nyfiken digital analytiker som brinner för att utforska, förstå och förmedla kunskap utifrån stora datamängder. Nu erbjuder vi dig ett stimulerande arbete där vi tillsammans skapar samhällsnytta. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som digital analytiker har du stor frihet att fånga, analysera och sprida både kvalitativa och kvantitativa insikter tillsammans med dina kollegor i teamet. Ni utforskar nya metoder och verktyg för att bättre förstå beteenden och trender. Utifrån era olika kompetenser driver, utvecklar och utbildar ni mot ett insiktsdrivet arbetssätt samt ger råd och rekommendationer till olika delar av verksamheten.
Fokus ligger på hur vi kan förbättra och utveckla våra webbplatser och vårt intranät, både när det gäller innehåll och tjänster. Tillsammans formar ni strategier för vår webbnärvaro och för vårt intranät. Ni tar även fram viktiga underlag baserat på t ex kundresor, besöksmönster och mätplaner samt utmanar gamla sanningar genom ny kunskap och innovation. Teamet förvaltar även de verktyg vi använder för mätning och analys.
Du tillhör strategi- och analysteamet. Tillsammans kommer ni arbeta med att höja kompetensen hos kollegor inom organisationen och skapa förutsättningar för att de ska kunna göra egna analyser. Arbetet innebär många kontakter i verksamheten, så det är en fördel om du gillar att samarbeta och nätverka med olika kompetenser.
Ert team ingår i sektionen webb och intranät på Kund- och kommunikationsavdelningen med placering i Sundbyberg. På vår sektion är vi 22 kollegor. Strategi- och analysteamet kommer att bestå av fem personer.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara kommunikativ och ha förmåga att presentera möjligheterna inom området samt förmedla insikter och analyser på ett enkelt och pedagogiskt sätt
- ha förmågan att sätta dig in i användares situation för att förstå samband och beteenden
- ha en god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett team med olika kompetenser
- vara driven, utvecklingsorienterad och nyfiken på nya metoder och arbetssätt.
Du ska även ha:
- en avslutad högskoleutbildning på 180 hp (120p) inom området digital analys, en yrkesinriktad utbildning som till exempel digital analytiker eller flerårig aktuell erfarenhet av arbete där motsvarande kunskaper har förvärvats
- minst tre års aktuell erfarenhet av arbete med kundinsikter, uppföljning och analys.
Det är önskvärt att du har aktuell erfarenhet av:
- stora webbplatser
- projektledning
- utveckling av innehåll på t ex webbplatser och intranät
- insiktsarbete, tjänstedesign eller UX research
- undervisning och handledning
- analys av sökbeteenden och sökmotoroptimering (SEO)
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Lars Högström, hr-specialist 010-5749156 Jobbnummer
9513719