Dietist
Region Jönköpings län / Dietistjobb / Jönköping Visa alla dietistjobb i Jönköping
2026-07-31
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Habiliteringscentrum Jönköping
Är du redo för nya utmaningar? Vi har en stimulerande arbetsplats, engagerade kollegor med hög kompetens och ett gott samarbetsklimat.
Rollen som dietist
Som dietist på ungdom- och vuxenhabiliteringen ingår du i enhetens tre team där du kommer att möta ungdomar och vuxna med olika nutritionsrelaterade svårigheter. Du kommer att arbeta med nutritionsbedömningar och behandling vid olika funktionsnedsättningar.
Du kommer även att arbeta med att informera, handleda och stötta föräldrar, personal och närstående kring måltidssituationen. I uppdraget ingår att jobba mot patientens nätverk som t.ex. skola, daglig verksamhet och boenden. Förutom att ingå i tvärprofessionella team har man även ett nära samarbete med övriga fyra dietister som arbetar inom verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat på heltid för perioden 26 november 2026 - 28 januari 2027.
Din blivande arbetsplats
Habiliteringscentrum Region Jönköpings län är en samlad resurs som arbetar med specialiserade insatser för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Hos oss hittar du barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering samt syncentral, hörselhabilitering och tolkcentral.
Habiliteringsarbetet präglas av helhetssyn och bygger på tvärvetenskapligt synsätt. Verksamheten är uppbyggd i team som består av flera olika yrkesprofessioner. Medskapande, meningsfullhet och kvalitet är våra kärnvärden. Allting mynnar ut i vår vision; Ett bra liv i ett attraktivt län för alla.
Vi värdesätter vårt teamarbete och är stolta över vår verksamhet!
Grunden för vårt arbete är mötet med barn, unga och vuxna som kommer i kontakt med oss utifrån sina behov av specialisthabilitering. Utifrån deras individuella behov utformar vi insatser.Publiceringsdatum2026-07-31Profil
Vi söker dig som är legitimerad dietist. Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av arbete med personer med dysfagi, enteral nutrition, tillväxtavvikelser eller undernäring. Hos oss är du en del av vårt ungdomsteam och två vuxenteam. I teamen bidrar du med din erfarenhet och kunskap som dietist. Våra team arbetar för samarbete och lagkänsla.
För att du skall trivas hos oss har du ett flexibelt och strukturerat arbetssätt. Du har god social kompetens och god samarbetsförmåga då stora delar av arbetet innebär nära samarbete med andra professioner och verksamheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor ingår i tjänsten är körkort B önskvärt.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och inspirerande arbete i tvärprofessionella team där du arbetar tätt med bland annat logoped och sjuksköterska i nutritionsvårdsprocessen.
Tjänsten avser ett föräldravikariat på heltid november 2026- januari 2028. Arbetstid är förlagd på dagtid, måndag-fredag och viss distansarbete kan erbjudas.
Introduktion kommer att utformas utifrån din tidigare erfarenhet och du kommer även att erbjudas en mentor.
Du har utifrån teamet och verksamheten stor möjlighet att själv styra och anpassa dina arbetstider, detta då vi har förmånen att använda oss av årsarbetstid. För dig som kommer från annan ort kan det finnas möjlighet att få hjälp med att under viss tid hyra bostad via Regionens personalbostäder, i mån av plats.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Johanna Andersson tel. 010-242 43 02, johanna.andersson@rjl.se
Dietist Jessica Nyström tel. 010-2424315, jessica.nystrom@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026. Välkommen med din ansökan.
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, intervjuer samt referenstagning. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad genom processen och återkoppla så snart som möjligt efter varje steg.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P595/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10016645