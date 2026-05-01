Diakon
2026-05-01
Välkommen hem till Kristinehamns församling.
I Kristinehamns församling möts du av värme, omtanke och full aktivitet. Här finns plats att växa både själsligt och i tro. Vi är ett glatt, kompetent och stöttande arbetslag som söker en ny kollega!
Om församlingen
Församlingen håller vår starka diakoni- och ungdomsverksamhet högt. Vi finns i samhället på många olika sätt, bl. a via samarbeten med Kristinehamns kommun, lokala ekumeniska församlingar och ett flertal frivilligorganisationer. Vi har också ett varierat gudstjänstliv, uppskattade verksamheter för alla åldrar och ett rikt musikutbud med hög kvalitet. Vi är stolta över att vara en regnbågscertifierad församling (läs gärna stiftets artikel om processen: Processen som gett nya perspektiv - Issuu).
Om tjänsten
Du arbetar i ett arbetslag tillsammans med två diakoner och övrig personal för att möta människor i olika livssituationer med hopp, livsmod, stöd och omsorg. Detta sker både enskilt och i grupp. Du kommer arbeta med att driva öppen verksamhet, olika typer av samtalsgrupper inkl leva-vidare grupper och delta i församlingens sociala arbete på Hela människan Kristinehamn. Tjänsten innehåller även själavårdsamtal, hembesök, besök på särskilda boenden och gudstjänster. Du samverkar med olika aktörer, både inom församlingen och i samhället i stort, allt för att skapa nätverk och stödstrukturer för människor i utsatta livssituationer. Arbete utgår från altaret och utgångspunkten är alla människors lika värde.
Vi söker dig som
• är diakon, snart kommer att bli diakonvigd eller har en adekvat utbildning med målet att bli diakon enligt Svenska kyrkans ordning.
• vill möta människor i ögonhöjd med respekt och värme i en härlig församling.
• är engagerad, empatisk, positiv och kan arbeta både självständigt och i team.
• delar vårt engagemang för det sociala och diakonala arbetet.
• har B-körkort (detta är ett krav från vår sida)
Du får
• möjlighet att göra stor skillnad för många - bygga gemenskap, förtroende och viktiga sammanhang.
• tjänstgöra tillsammans med andra diakoner, vilket ger utrymme för att balansera arbete, familj och fritid.
HR-funktion finns på plats och låg personalomsättning vittnar om att vi trivs. Vidare ingår fantastiska kollegor, friskvårdsbidrag, personalaktivitet mm.
Om Kristinehamn
Kristinehamns församling i Karlstads stift är fördelad på sex vackra och sinsemellan mycket olika kyrkor och fyra (snart fem) församlingshem. Bland våra mötesplatser finns också församlingens sommarhem där det även finns ett skärgårdskapell.
Kristinehamn är en pärla vid Vänerns strand. Här finns småstadsliv med charm och historia, skärgården, Värmlands skogar och en levande landsbygd. Kristinehamn är också en regementsstad och en av våra präster är regementspräst på A9. Från Kristinehamn når du Karlstad eller Karlskoga på cirka 30 minuter och Örebro på cirka en timme.
Nu är vi nyfikna på dig! Hör av dig till oss snarast - vi kallar löpande till intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: diarium.kristinehamn@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Diakon".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Församling
http://www.svenskakyrkan.se/kristinehamn
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexpeditionen Kontakt
Verksamhetsansvarig diakoni
Johanna Larsson johanna.m.larsson@svenskakyrkan.se 0550-879 39
9886935