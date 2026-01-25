Diagnostekniker / Master Diagnostics
2026-01-25
Trött på verkstäder där felsökning betyder "byt delar och hoppas"?
Hos Bilsmidigt bygger vi vår första verkstad - och vi söker dig som lever för svåra fel, intermittenta problem, el/kommunikation och smart felsökningsmetodik.
Det här är en roll för dig som vill ha ägandeskap, rätt förutsättningar och mandat att göra diagnos på riktigt - med tydlig påverkan på hur verkstaden ska fungera.
Det här får du hos oss
Du sätter standarden: rutiner, testplaner, dokumentation, "så här gör vi diagnos på Bilsmidigt".
Rätt fokus: du ska inte fastna i tungt "basmek". Vi vill att din tid går till det du är bäst på: felsökning, el, styrsystem och programmering/kodning.
Frihet + ansvar: du får mandat att ta beslut och driva förbättringar.
Konkurrenskraftig lön + upplägg som belönar skicklighet.
Utveckling: utbildningar/certifieringar och verktyg som matchar rollen.
Rollen i korthet
Du blir vår nyckelperson för diagnos och avancerad felsökning. Du arbetar med personbilar i många märken/modeller och hjälper oss bygga ett arbetssätt där vi:
hittar rotorsaken snabbare
minskar gissningsbyten
dokumenterar lösningar så teamet blir bättre för varje vecka
Exempel på vad du kommer göra
Avancerad felsökning: intermittenta fel, felkoder som "kommer tillbaka", kundklagomål utan tydlig orsak
Elsystem/kommunikation: CAN/LIN, spänningsfall, jordfel, kabelbrott, parasitströmmar
Mätning och metodik: multimeter, oscilloskop, strömtång, signalanalys, testplaner
Programmering/kodning/kalibrering (beroende på märke): sensorer, moduler, anpassningar, inlärningar, ADAS-relaterat när relevant
Teknisk dokumentation: skapa "kända fixar", checklistor, standardiserade testflöden
Stöd till teamet: vara den som löser de svåra fallen och höjer nivån på hela verkstaden
Vem vi tror att du är
Du är inte bara "duktig mekaniker" - du är diagnostiker.
Du känner igen dig i flera av dessa:
Du felsöker genom hypotes mätning verifiering, inte gissning
Du kan el och elektronik på riktigt (inte bara "läs av felkod")
Du tycker det är kul när andra ger upp
Du gillar att dokumentera och bygga system som gör verkstaden bättre över tid
Meriterande (inte krav):
Erfarenhet av OEM-verktyg / J2534 / avancerade diagnossystem
Erfarenhet från märkesverkstad, bilelektriker-roll, tuning/ECU, eller avancerad felsökningsmiljö
Relevant erfarenhet av diagnostik/felsökning
Relevant erfarenhet av diagnostik/felsökning
B-körkort
Om Bilsmidigt
Bilsmidigt AB är en snabbt växande digital bilfirma där kunder köper bilen online med hemleverans. Nu bygger vi vår första verkstad i Upplands Väsby och vill göra det rätt från start - med kvalitet, struktur och ett diagnosfokus som sticker ut.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
