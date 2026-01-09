Diabetessköterska i primärvård
Vi är ett privat alternativ till den offentliga vården och arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vårt mål är att erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet med patienten i fokus. Hos oss står tillgänglighet, kontinuitet och ett professionellt bemötande i centrum.
Vi har generösa öppettider både vardagar och helger, vilket gör att vi kan erbjuda våra patienter en flexibel och tillgänglig vård.
Vi söker nu en legitimerad diabetessköterska eller distriktssköterska med minst 15 HP inom Diabetes till vår vårdcentral. I rollen kommer du att arbeta både självständigt och i team, i nära samarbete med läkare och andra yrkeskategorier.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Diabetesmottagning och uppföljning av patienter
Patientutbildning och egenvårdsstöd
Telefonrådgivning
Förskrivningar
Mottagningsarbete
Vaccinationer och provtagning
Dokumentation i journalsystemet PMO
Vi söker dig som
Har vidareutbildning inom diabetes
Har erfarenhet från primärvård (meriterande inget krav)
Är trygg i din yrkesroll och arbetar strukturerat
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot patienter och kollegor
Trivs med varierande arbetsuppgifter och självständigt ansvar
Vi erbjuder
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att arbeta patientnära med fokus på kvalitet och tillgänglighet
Löpande rekrytering - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
(org.nr 556967-1422), http://blommanvardcentral.se
Celsiusgatan 35 (visa karta
)
212 14 MALMÖ Kontakt
