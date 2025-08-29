Diabetessköterska Capio VC Nynäshamn
Capio Vårdcentral Nynäshamn finns i centrala Nynäshamn med 10 minuters promenad från pendeltågsstationen. Vi är en medelstor vårdcentral med drygt 12 000 listade patienter. På vår vårdcentral finns utöver sedvanlig läkar- och sjuksköterskemottagning främst diabetes-, astma/KOL, hypertoni- och äldremottagning. Vi har även psykosocial mottagning, hemsjukvård och medicinsk fotsjukvård. Vi bedriver primärvårdsrehab och även specialiserad fysioterapi inriktning ortopedi och BVC och BMM som vi har ett nära samarbete med. I samma byggnad finns Capio Geriatrik med direktintag, Evidia Röntgen och Karolinska Närvårdslaboratorium. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en diabetessköterska för arbete på vårdcentralen där du kan lägga störst fokus på våra diabetiker. Även viss tid med rådgivning via telefon kommer också att ingå. Vi önskar fylla på med medarbetare för att arbeta mer riktat mot hälsofrämjande insatser och erbjuda våra listade patienter en god kontroll på sin kroniska sjukdom genom så väl digitala kontakter som fysiska besök när det behövs.
Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt teamarbete med så väl sambedömning/rond som teammöten för respektive kronikergrupp. Vi samarbetar med vår rehabenhet och på sikt ser vi teambaserade gruppträffar för våra kronikergrupper. Vi erbjuder dig en äkta och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus, där vi ser positivt på kompetensutveckling.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Vi ser därför att du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad specialistkunskap inom diabetes med minst 7,5 Hp eller dig med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter inom primärvård.
Du är van vid att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité. Vi ser att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga med intresse för förbättring och utveckling av våra arbetssätt.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Övrig information
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Vi är en rökfri arbetsplats.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
