Diabetessjuksköterska
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral Bunkeflo/Hyllie - där erfarenhet möter engagemang och skratt är en del av arbetsdagen.
Hos oss hittar du en sammansvetsad personalgrupp med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård. Vi är 25 glada kollegor som tillsammans gör skillnad för våra ca 7800 listade patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i Bunkeflostrand, med både goda parkeringsmöjligheter och smidiga bussförbindelser (ja, hållplatsen ligger bara ett par minuter bort).
Här finns det mesta under samma tak: läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, äldremottagning, psykolog och barnavårdscentral.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet - och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng
Din roll
Vill du göra skillnad - på riktigt? Kom och bli en del av vårt team!
Vi på Capio Vårdcentral i Bunkeflostrand söker nu en diabetessjuksköterska. Vi behöver förstärkning och kanske är det just du som vill hoppa in och bidra med din kompetens och energi.
Du ansvarar för din egen diabetesmottagning och jobbar tätt ihop med våra läkare - ett samarbete som gör verklig skillnad för våra patienter. Ca 50% av din arbetstid är du på diabetesmottagningen och ca 50% jobbar du även som sjuksköterska på vårdcentralen. Där får du ett omväxlande och självständigt arbete där du både ger telefonrådgivning, chattar och utför mottagningsarbete med klassiska primärvårdsuppgifter.
Du blir en viktig del av vårt team, där vi jobbar tillsammans men också litar på varandras förmåga att fatta egna beslut och göra kloka bedömningar.
Vi lovar ett varmt välkomnande, ett engagerat gäng och en arbetsplats där du får vara med och påverka - varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på!
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas! Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila. Dessutom erbjuder vi även följande: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Nätverk inom ditt område * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Är du sjuksköterska med hjärta för diabetesvård - eller bara nyfiken på att bli en del av ett riktigt härligt team? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker en engagerad och trygg sjuksköterska till ett vikariat. Har du några års erfarenhet som diabetessjuksköterska? Toppen! Men även du som är legitimerad grundutbildad sjuksköterska är varmt välkommen att söka - vi värdesätter driv, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans.
Hos oss får du jobba i ett team där laganda, ansvar och omtanke går hand i hand. Vi gillar struktur, men också flexibilitet - för vi vet att varje dag och varje patient är unik. Har du tidigare erfarenhet från vårdcentral är det ett plus, men viktigast är att du är tydlig, förtroendeingivande och har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och som gillar att ta initiativ.Publiceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-09-22
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
