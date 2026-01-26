DevSecOps Engineer
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Stockholm
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Infinity IT Consulting AB söker en erfaren DevSecOps Engineer till ett uppdrag hos en statlig myndighet. Som konsult kommer du att spela en nyckelroll i att förvalta och vidareutveckla kritiska plattformar, bygga säkra CI/CD-pipelines och bidra till stabila och automatiserade leveranser. Uppdraget innebär nära samarbete med andra tekniska specialister och verksamheten, där du får möjlighet att driva förbättringar, implementera säkerhetskontroller och påverka framtidens infrastruktur.
Vi erbjuder en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där du kan utvecklas, ta ansvar och bidra till teamets framgång.
Om rollen
Som DevSecOps Engineer kommer du att arbeta i Linux-miljö med fokus på:
Förvaltning och vidareutveckling av plattformar för dataflöden, datalagring och slutanvändarplattformar.
Design, implementering och optimering av säkra CI/CD-pipelines i GitHub och GitLab.
Integrering av säkerhetskontroller genom hela utvecklingskedjan: statisk och dynamisk kodanalys, container- och image-scanning, och säker hantering av secrets.
Övervakning och underhåll av system och miljöer för hög driftsäkerhet och prestanda.
Bidra till automatisering, spårbarhet och kontinuerliga förbättringar i leveransprocessen.
Du arbetar nära verksamheten och andra tekniska specialister och förväntas driva förbättringar samt säkerställa att leveranser uppfyller gällande säkerhetskrav och bästa praxis.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom DevSecOps eller SRE, inklusive Linux-administration och ansvar för drift i säker miljö.
Minst 5 års erfarenhet av övervakning och loggning för incidenthantering, felsökning och säkerhetsuppföljning.
Minst 3 års erfarenhet av Infrastructure as Code (IaC) med inbyggda säkerhetskontroller.
Minst 3 års erfarenhet av GitHub/GitLab CI/CD, inklusive design och implementering av pipelines med integrerad säkerhet.
Meriterande:
Erfarenhet från on-premise-miljöer med höga säkerhetskrav.
Tidigare arbete inom statliga myndigheter.
Kunskap inom container-teknologi, Kubernetes, Jenkins, Vault, SonarQube eller liknande.Dina personliga egenskaper
Självständig, lösningsorienterad och handlingskraftig.
Kommunikativ, lyhörd och teamorienterad.
Engagerad och ansvarstagande i ditt arbete.
Förmåner
Positiv och inkluderande arbetsmiljö med fokus på laganda.
Kompetensutveckling och mentorskap.
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor.Så ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta klara.olsson@infinityitc.se
, +46760565107. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9705775