DevOps-ingenjör (systemadministratör) till forskningsinfrastruktur
Karolinska Inst / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-02-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Inst i Solna
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bygg framtidens diagnostik med oss!https://www.
scilifelab.se/units/clinical-genomics-stockholm/ tillhandahåller, i nära samarbete med Karolinska Sjukhuset, genetiska analyser till hundratals patienter varje vecka. Vi jobbar ständigt med att förfina, expandera och effektivisera våra analyser för att kunna erbjuda förstklassig vård till fler patientgrupper.Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
Clinical Genomics är en nationell forskningsinfrastruktur vid SciLifeLab och Karolinska Institutet. Vårt team består av ca 50 medarbetare med bred kompetens inom genomik, bioinformatik, mjukvaruutveckling och IT. Vi är ett tight team där samarbete och behjälplighet är en självklarhet. Med nya teknologier och patientgrupper ställs vi ständigt inför nya meningsfulla utmaningar för att förbättra vården för fler patienter.
Din roll
Du kommer tillsammans med resten av teamet drifta och vidareutveckla vår IT-infrastruktur. Arbetet omfattar drift av vårt beräkningskluster, autentiserings- och secrets management-verktyg samt våra Linux-servrar. En stor del av arbetet handlar om att modernisera och införa nya verktyg och arbetssätt i takt med att vi migrerar till nya plattformar.
I rollen ingår att:
- På ett spårbart och hållbart sätt administrera vår IT-infrastruktur
- Designa och underhålla DevOps-lösningar för utvecklingsteamet
- Konfigurera och hantera verktyg för autentisering, secrets management och CI/CD
- Säkerställa informationssäkerheten inom vår IT-infrastruktur
- Designa nya skalbara IT-lösningar för att lösa problem som organisationen ställs inför
- Bidra till och underhålla tydlig dokumentation kring våra system
Vem är du?
Kvalificationer:
- Examen inom datavetenskap, teknik eller relaterat område, eller motsvarande praktisk erfarenhet
- Erfarenhet av Linux-administration
- Erfarenhet av att automatisera systemkonfiguration eller deployment
- Grundläggande förståelse för CI/CD-koncept
- Flytande svenska och engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
- Nyfiken på nya lösningar och lär dig snabbt
- Trivs med att samarbeta och hjälpa andra
- Kan tydligt formulera och kommunicera idéer och koncept
- Prestigelös och lösningsorienterad
Meriterande erfarenheter:
- Erfarenhet av Keycloak, Vault eller liknande verktyg för identitets- eller secrets-hantering
- Erfarenhet av att bygga eller underhålla CI/CD-pipelines
- Erfarenhet av övervaknings- och alarmsystem (Prometheus, Grafana eller liknande)
- Erfarenhet av Infrastructure as Code-verktyg (Ansible, Terraform eller liknande)
- Erfarenhet av HPC- eller klustermiljöer
- Dokumentationsfärdigheter
- Erfarenhet av att arbeta i ett utvecklingsteam
- Python-utveckling
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Mer än bara jobb!
Vi på Clinical Genomics är inte bara kollegor. Många medarbetare uppskattar även att umgås utanför jobbet. Vi arrangerar ofta AWs, tar löpturer tillsammans under friskvårdstimmen, och träffas regelbundet för att diskutera böcker inom bokklubben.
Placering: SolnaSå ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-517/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
KI, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Kontakt
Vincent Peyrard Janvid vincent.peyrard.janvid@ki.se Jobbnummer
9745879