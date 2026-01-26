Devops ingenjör till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren DevSecOps Engineer för ett uppdrag hos Quests kund. Arbetet hos kunden sker i Linux-miljö med att utveckla och underhålla robusta miljöer och plattformar för dataflöden, datalagring och slutanvändarplatformar. Uppdraget har fokus på att designa, implementera och vidareutveckla säkra CI/CD-pipelines i GitHub och GitLab. Arbetet omfattar att integrera säkerhetskontroller genom hela utvecklingskedjan, inklusive statisk och dynamisk kodanalys, beroendegranskning, container- och image-scanning samt säker hantering av secrets. Du ansvarar för att säkerställa att pipelines uppfyller gällande säkerhetskrav, regulatoriska krav och etablerad bästa praxis, samt bidrar till ökad automatisering, spårbarhet och robusthet i leveransprocesserna.
Skallkrav:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av arbete med DevSecOps eller SRE, inklusive systemadministration och ansvar för säkra leverans- och driftmiljöer.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med Linux i produktionsmiljöer med krav på härdning och stabil drift.
Minst 5 års erfarenhet av övervakning och loggning, inklusive användning för incidenthantering, felsökning och säkerhetsuppföljning.
Minst 3 års erfarenhet av Infrastructure as Code för etablering och förvaltning av miljöer med inbyggda säkerhetskontroller.
Minst 3 års erfarenhet av GitLab/Github CI/CD, inklusive design och implementation av pipelines med integrerade säkerhetskontroller.
Börkrav:
Arbetslivserfarenhet av arbete i on premise-miljöer med höga krav på informationssäkerhet, inklusive hantering av skyddsvärd eller känslig information.
Tidigare arbetslivserfarenhet av uppdrag inom statlig myndighet eller annan offentligt styrd organisation med regulatoriska säkerhetskrav.
Arbetslivserfarenhet av IAC (terraform, ansible) i produktionsmiljöer
Arbetslivserfarenhet av drift, förvaltning och säker konfiguration av intern on premise Kubernetesplattform.
Arbetslivserfarenhet av arbete med centraliserad loggning och loggningsplattform för drift, felsökning och säkerhetsuppföljning.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9703574