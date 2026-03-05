DevOps Engineer / Platform Engineer
2026-03-05
Om uppdraget
Vi söker en erfaren DevOps Engineer / Platform Engineer till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att vara en central del i arbetet med att bygga, förvalta och vidareutveckla kundens plattform och CI/CD-pipelines. Rollen innebär nära samarbete med utvecklings- och driftsteam för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet i infrastrukturen.
Designa, bygga och förvalta CI/CD-pipelines och automatiseringsflöden
Hantera och vidareutveckla molninfrastruktur (Azure/AWS/GCP)
Arbeta med containerorkestrering via Kubernetes och Docker
Driva arbetet med Infrastructure as Code (IaC) med verktyg som Terraform eller Bicep
Säkerställa övervakning, loggning och incidenthantering
Samarbeta tätt med utvecklingsteam i ett agilt arbetssätt
Bidra till säkerhetsarbetet i infrastrukturen (DevSecOps)
Skall-krav:
Minst 5 års erfarenhet av DevOps- eller plattformsarbete
Dokumenterad erfarenhet av minst en stor molnplattform (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet av Kubernetes och containerbaserade miljöer
Vana att arbeta med CI/CD-verktyg som Azure DevOps, GitHub Actions eller GitLab CI
God erfarenhet av IaC, t.ex. Terraform, Bicep eller CloudFormation
Bör-krav:
Certifiering inom relevant molnplattform
Erfarenhet av DevSecOps och säkerhetsautomatisering
Erfarenhet av Helm, ArgoCD eller liknande verktyg
Erfarenhet från offentlig sektor eller reglerade miljöer
Förmåner och utvecklingsmöjligheter på Liminity
Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar.
Konkurrenskraftiga löner och attraktiva förmåner.
Läs mer om oss och våra erbjudanden i vår handbok.
