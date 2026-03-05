DevOps Engineer / Platform Engineer

Liminity AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-05


Om uppdraget
Vi söker en erfaren DevOps Engineer / Platform Engineer till ett uppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att vara en central del i arbetet med att bygga, förvalta och vidareutveckla kundens plattform och CI/CD-pipelines. Rollen innebär nära samarbete med utvecklings- och driftsteam för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet i infrastrukturen.

Dina arbetsuppgifter
Designa, bygga och förvalta CI/CD-pipelines och automatiseringsflöden

Hantera och vidareutveckla molninfrastruktur (Azure/AWS/GCP)

Arbeta med containerorkestrering via Kubernetes och Docker

Driva arbetet med Infrastructure as Code (IaC) med verktyg som Terraform eller Bicep

Säkerställa övervakning, loggning och incidenthantering

Samarbeta tätt med utvecklingsteam i ett agilt arbetssätt

Bidra till säkerhetsarbetet i infrastrukturen (DevSecOps)
Skall-krav:

Minst 5 års erfarenhet av DevOps- eller plattformsarbete

Dokumenterad erfarenhet av minst en stor molnplattform (Azure, AWS eller GCP)

Erfarenhet av Kubernetes och containerbaserade miljöer

Vana att arbeta med CI/CD-verktyg som Azure DevOps, GitHub Actions eller GitLab CI

God erfarenhet av IaC, t.ex. Terraform, Bicep eller CloudFormation
Bör-krav:

Certifiering inom relevant molnplattform

Erfarenhet av DevSecOps och säkerhetsautomatisering

Erfarenhet av Helm, ArgoCD eller liknande verktyg

Erfarenhet från offentlig sektor eller reglerade miljöer
Förmåner och utvecklingsmöjligheter på Liminity

Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar.

Konkurrenskraftiga löner och attraktiva förmåner.

Läs mer om oss och våra erbjudanden i vår handbok.

Känns detta som rätt utmaning för dig? Ansök nu och bli en del av Liminity!

Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liminity AB (org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta)
112 27  STOCKHOLM

