DevOps Engineer
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning
Sektionen IT för kraftsystemanalys behöver förstärkning av en DevOps-specialist.Som DevOps-specialist kommer du att arbeta inom sektionen IT för kraftsystemanalys som levererar IT-system och applikationer som möjliggör kraftsystemanalys, driftplanering och långsiktig utveckling av det svenska kraftsystemet. Sektionen är under stark tillväxt och verksamhetskritisk för ett välfungerande svenskt och nordiskt elsystem och omfattar idag ett 60-tal medarbetare. Ansvaret omfattar både egenutvecklade och inköpta system i ett komplext och växande leveranslandskap. Vi ser DevOps och agilitet som viktiga utvecklingsområden för att utveckla vår effektivitet. Konsulten kommer att arbeta i ett team som ansvarar för förvaltning av inköpta system samt att stödja
våra utvecklingsteam i olika frågor.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som DevOps-specialist ansvarar du för att automatisera och effektivisera utvecklings- och driftsprocesser för att säkerställa snabbare, säkrare och mer tillförlitliga leveranser av programvara. Du arbetar tillsammans med system- och applikationsansvariga i ett team som ansvarar för inköpta system samt att stödja de tvärfunktionella leveransteamen med bl.a. beställningar, administration,konfiguration och automatisering. Teamet samarbetar även med förvaltningsledningen, verksamheten, plattforms- och infrastrukturteam samt IT-säkerhetsavdelningen. Systemansvarig i teamet hanterar det mesta av beställningar, verksamhets- och leverantörskontakter och andra mer koordinerande och administrativa arbetsuppgifter men utför även visst tekniskt konfigurationsarbete.Inom svenska kraftnät finns ett flertal DevOps-specialister men inom denna sektion är detta en ny roll och samtidigt som vi rekryterar anställda vill vi även förstärka med konsulter som tillsammans kan hjälpa oss att utvecklas inom detta område. Du kommer att ha en viktig roll i denna förflyttning och ha stor möjlighet att påverka hur vi arbetar och vad som behöver prioriteras över tid. Fokus kommer att ligga på automatisering men även manuell konfiguration och annat administrativt arbete kommer att förekomma. Vi förväntar oss inte att du har djup kompetens inom alla nedanstående tekniker vi använder men att teamet tillsammans har det och att du har en vilja att utveckla din kompetens i de områden du inte behärskar idag.
Skallkrav 1. Minst 15 års arbetslivserfarenhet i tekniktunga roller inom IT såsom DevOps Engineer, systemadministratör, intrastrukturtekniker, systemutvecklare, IT-arkitekt eller liknande, vilket gett dig en djup kunskap inom IT-infrastruktur, DevOps och IT-säkerhet. *Alternativt, minst 12 års relevant arbetslivserfarenhet i nämnda tekniktunga roller samt högskole/universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT eller annan relevant motsvarande utbildning. 2. Minst 7 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Linux och/eller Windows av applikationer skrivna i t.ex. C++, C#, Python. 3. Minst 7 års arbetslivserfarenhet av skriptprogrammering med t.ex. Bash, Powershell, Python. 4. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av monitorering, observerbarhet, logghantering med t.ex. OP5, Loki, Grafana, Prometheus. 5. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av automatisering av konfiguration med t.ex. Ansible, Terraform, Helm 6. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av CI/CD-verktyg med t.ex. Azure DevOps,
GitLab, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube, Git 7. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av containers och orkestrering i Kubernetes 8. God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Merit 1. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling eller testautomatisering med C++, C# eller Python 2. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-utveckling inom verksamhet med mycket höga IT säkerhetskrav och tillhörande processer 3. Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta i en ledande roll som tech lead eller scrum master i ett agilt team
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7483106-1920222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
