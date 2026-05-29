Development Engineers

2026-05-29
Vill du arbeta med avancerad teknik från koncept till färdig produkt?
NITIU bedriver sedan 2016 avancerad och kundnära teknikutveckling tillsammans med partners som Alleima, Saab och Volvo. Fokus ligger på ultralätta lastbärande strukturer och lösningar för nästa generations transport och lagring av vätgas - ett område i centrum för den globala energiomställningen.
Nu tar de nästa steg i sitt arbete med lastbärande strukturer och söker därför två utvecklingsingenjörer - en i början av sin karriär och en med erfarenhet från liknande arbete - som vill vara med och ta teknik hela vägen från koncept till industriell verklighet.
Rollen
Rollen är bred och anpassas efter din erfarenhet. Du arbetar i gränslandet mellan beräkning, konstruktion och industriell realisering, där du bidrar till att utveckla de konstruktionsprinciper, tillverkningsmetoder och designval som framtida produkter bygger på. Arbetet innebär att du rör dig mellan beräkningsunderlag, konstruktionsval och tillverkningsmetoder - där du i praktiken påverkar hur avancerade koncept blir möjliga att bygga och skala. Du arbetar nära ett litet och högteknologiskt team där teori möter verklighet, och där samarbetet med industriella partners är en central del av vardagen.
För dig i början av din karriär innebär rollen att du arbetar nära erfarna kollegor och successivt tar större ansvar i utvecklingsarbetet.
För dig med mer erfarenhet innebär rollen ett större ansvar i planering, tekniska avvägningar och samordning mot industriella partners, med möjlighet att bidra i teknisk projektledning.
• Bidra till utveckling av konstruktioner och tillverkningslösningar
• Arbeta med att omsätta beräkningsmodeller till tillverkningsbara lösningar
• Utveckla metoder, fixturer och processer för produktion
• Delta i och/eller driva utvecklingsaktiviteter kopplade till verkliga industribehov
• Arbeta nära partners där teknik möter praktiska krav
• Säkerställa kvalitet, funktion och skalbarhet i lösningar
Din bakgrund
Du är civilingenjör inom maskinteknik. Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet - det viktiga är att du har ett starkt intresse för teknikutveckling och drivs av att omsätta teori till praktiska lösningar i verkligheten. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav liksom svenskt medborgarskap.
Meriterande erfarenhet:
• Lättviktskonstruktioner
• Teknisk projektledning (särskilt för mer erfarna kandidater)
• Komplexa robotsystem
• Regulatoriska krav
• Produktutveckling från prototyp till färdig produkt
• Arbete i mindre, snabbfotade organisationer
Du trivs i en miljö där du samarbetar nära andra ingenjörer och partners, och där din analys får direkt påverkan på hur framtida produkter utvecklas och realiseras.
Vårt erbjudande
Bolaget som helhet består idag av ett tight team på elva nyfikna och engagerade ingenjörer som alltid arbetar i team för att lösa utmaningar, ofta tillsammans med partners från olika branscher och universitet. Att arbeta vid NITIU innebär att du får använda hela din palett av kunskap, innovationskraft och erfarenhet.
Vi värdesätter olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv och tror att mångfald gör vår teknik bättre. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är nyfikenhet, samarbete och viljan att lära. Ingen dag är den andra lik och bolaget värnar ödmjukt och stolt om sitt kunskapskapital och förmåga att vara längst fram med sin teknik genom att vara agila och snabbfotade.
Välkommen att visa intresse för att bli del av "NITIU-teamet"!
Vi bedriver löpande urval varvid tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
NITIUs affärsidé är att utveckla en av världens starkaste makrostrukturer. Strukturen ger våra kunder en konkurrensfördel då bärande delar i deras produkter använder mindre material eller bär mer last. Genom att tillverka strukturen av 100% återvunnet material och tillverkning med 100% grön energi bidrar vi också till att uppnå våra globala miljömål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Balkefors & Ponsiluoma Aktiebolag
Första Magasinsgatan 3
803 10 GÄVLE
