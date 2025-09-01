Detaljkonstruktör Elkraft och Kontrollsystem
Företagsbeskrivning
Business Unit (BU) Vattenfall Power Solutions är en affärsenhet på ca 650 personer inom Business Area (BA) Vattenfall Generation som utbildar personal inom svensk kärnkraft, levererar kärnbränsle till Vattenfalls kärnkraftverk, utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster för samtliga utav Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av bl.a. framtagning och tillhandahållande av utbildningar, projektledning och projektstöd, analysledning och utredning, produktframtagning, kärntekniska säkerhets- och dammsäkerhetsuppdrag. Fokus inom affärsenheten Vattenfall Power Solutions är att utveckla vår förmåga inom projektledning samt valda tekniska nyckeldiscipliner. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringsinitiativ och utveckling av våra modeller, där vårt arbete och kompetens skapar stora värden för Vattenfall och dess satsningar.
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Teknikavdelningen på Business Unit Vattenfall Power Solutions utvecklar och genomför projekt och uppdrag samt tillhandahåller interna tekniska specialisttjänster i ett samlat kompetenscenter för samtliga av Vattenfalls verksamheter, koncernstaber och intressenter. Detta innebär verksamhet i form av förstudier, analyser, utredningar och projektering inom i huvudsak kärnkraft, kärnbränslehantering och vattenkraft men även inom värmekraft och vindkraft. Fokus inom affärsenheten är att utveckla vår kompetens inom strategiska områden för att verka mot Vattenfalls utveckling mot en fossilfri framtid.
Inom kompetensområde Elkraft och Automation är vi idag ca 20 medarbetare och hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande uppdrag inom Vattenfallkoncernen, du får frihet under ansvar med stora möjligheter till distansarbete, att styra dina arbetstider och att skapa gedigna relationer i dina uppdrag. Du kommer att få arbeta med mycket kompetenta kollegor inom såväl ditt egna kompetensområde som inom andra discipliner. Möjligheterna till egen utveckling är stora både inom din egen enhet och Vattenfall i stort.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som elkonstruktör hos oss kommer du i huvudsak att arbeta i uppdrag hos våra uppdragsgivare men uppdrag i vår egen regi där du utför ditt arbete inom ramen för ett av våra konstruktionsteam kan också bli aktuellt.
Du kommer att delta i ny-, om-, och tillbyggnader med arbetsuppgifter inom elkonstruktion på detaljnivå vilket innefattar allt från stora elkraftkomponenter till digitala system, vidare kan du komma att medverka i framtagande av underlag för beslut och upphandling samt bistå med din expertkunskap i dialoger med såväl interna som externa parter.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har
Utbildning till högskoleingenjör, yrkeshögskoleingenjör eller liknande inom relevant område, alternativt motsvarande kunskaper införskaffade på annat sätt
Flera års erfarenhet från process- eller kraftindustrin
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
Körkort B
Meriterande om du har erfarenhet av
Elkonstruktionsverktyg
Vi söker dig som trivs med ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du med både din anpassningsförmåga och ditt rutinartade förhållningssätt bidrar till en trygg och stabil arbetsmiljö. Du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt och tycker om att hantera många kontakter. Du har en god samarbetsförmåga och med din lyhördhet har du lätt för att skapa och bibehålla relationer. Då du etablerat dig i din nya roll värderar vi högt en vilja och förmåga att fungera som handledare för mer juniora medarbetare.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna, Göteborg, Uppsala, Västerås, Gävle, Nyköping eller Oskarshamn. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska lösningar för att minska andelen resor.
Denna tjänst ligger ute över flertal orter, det är samma tjänst men då den har flexibel placering annonseras den ut på olika orter. Om du är intresserad av att söka, skicka in din ansökan till den ort som är mest relevant för dig och inte till flera. Slutbesked om placeringsort kan diskuteras i nästföljande steg i rekryteringsprocessen.
För ytterligare information om tjänsten kontakta rekryterande chef, Andreas Lennartsson 070-588 36 43.
För information om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Åsa Vallin 070-277 12 46.
Fackliga representanter för denna tjänst är Gustaf Treiber (Akademikerna), Jan Stigbert (Unionen), Philip Carendi (Ledarna), Ingemar Eriksson (SEKO). Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2025.
Vi tar inte emot personliga brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala - Vattenfall Jobbnummer
9484517