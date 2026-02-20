Detaljberedare komposit
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-02-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Detaljberedare - Komposit
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I din roll som detaljberedare arbetar du i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av ubåtar och ytfartyg. Du kommer att vara en del i samarbetet mellan konstruktion/teknisk beredning och produktion vid utvecklingen och integrationen av nya tekniska lösningar.
Som Detaljberedare skapar du arbetsordrar utifrån ett färdigt produktionsunderlag och planerar för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens utrustningar och processer. Den färdiga beredningen lämnas över till produktion och när det är dags att börja tillverkningen så är du ett stöd i uppstarten av arbetet. Ditt dagliga arbete har flera tvärfunktionella gränssnitt och vardagen innehåller, förutom kontinuerliga avstämningar med produktionspersonal, ofta en dialog med Tekniska beredare, Produktionstekniker samt även i vissa fall med konstruktörer.Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Som person är du nyfiken och relationsskapande samt har ett driv att hitta lösningar som optimerar produktionsarbetet. Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och som förstår vikten av att interagera och arbeta tvärfunktionellt för att hitta de bästa svaren på komplexa problem.
Följande ser vi som krav
* Utbildning inom maskinteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
* Stort tekniskt intresse och ett nyfiket förhållningssätt
Följande erfarenheter ser vi som meriterande
* Marin industri, process- eller verkstadsindustri inom området komposit
* Storskaliga, komplexa utvecklingsprojekt och verksamheter
* Konstruktion och framtagning av produktionsunderlag
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.
Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9753859