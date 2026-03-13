Depåmedarbetare till Skellefteå
Road Rental Scandinavia AB / Anläggningsarbetarjobb / Skellefteå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Skellefteå
2026-03-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Road Rental Scandinavia AB i Skellefteå
, Luleå
, Umeå
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Road Rental och bidra till trafiksäkerheten vid vägarbeten? Är du en serviceinriktad lagspelare som gillar att ha varierande arbetsuppgifter?
Värdesätter du även det familjära företaget med bred kunskap där fokus alltid är på hög kundservice - då passar rollen som depåmedarbetare i Skellefteå dig! Varmt välkommen med din ansökan.
Om Road Rental
Road Rental grundades 2018 och är en av de ledande helhetsleverantörerna inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet vid väg - och byggarbeten i trafikerade miljöer. Våra tjänster och produkter håller arbetare och trafikanter säkra när vi tillsammans bygger framtidens infrastruktur.
Vi förser våra kunder med del- och helhetslösningar där vi projekterar, upprättar TA-planer och ser till att alla tillstånd som väghållaren kräver finns för att undvika stillestånd och onödiga viten. I vår service utför vi även etableringar med egen personal som innehar alla nödvändiga utbildningar som krävs för att vistas på ett vägarbete.
Våra ledord pålitlighet, engagemang, och framåtanda vägleder oss i allt vi gör och i all kontakt med våra kunder leverantörer och medarbetare.
Vad erbjuder vi dig?
Som depåmedarbetare hos Road Rental så ingår du i ett framgångsrikt team där dina arbetsuppgifter innefattar ordinärt depåarbete vilket innebär bland annat;
• Trafikreglering med vakt och lots
• Etablering och avetablering av skyltmaterial.
• Ansvar för tillsyn av arbetsområden, dokumentation och rapportering.
Som depåmedarbetare välkomnas du till ett varierat arbete där den ena dagen aldrig är lik den andra.
Innan arbetsstart erbjuds du både en teoretisk och praktisk utbildning i trafiksäkerhet.
Denna tjänst innebär varierande arbetstider där både kvälls- och helgarbete kan förekomma. Vid längre projekt kan arbete på annan ort förekomma.
Du kommer att utgå från vår depå i Skellefteå. Skellefteå ingår i Region Nord tillsammans med orterna Umeå och Sundsvall.
Vem är du?
Vi söker en depåmedarbetare som förstår vikten av att vår service till kunden är det allra viktigaste. Du bör ha lätt för att samarbeta och bidra med positiv energi trots att det under perioder kan bli högt arbetstempo och stundtals krävande leveranstider där det ofta kan blir snabba förändringar. Tillsammans med dina medarbetare skapar du en arbetsplats som kännetecknas av respekt, omtanke och engagemang.
Vi på Road Rental lägger stort fokus på personliga egenskaper och för att trivas i rollen bör du vara arbetsam, ansvarsfull och samarbetsvillig och med en vilja att utvecklas på en vänskaplig arbetsplats där fokus alltid är på hög kundservice. Vi letar efter dig som har rätt inställning och en ambition att utvecklas.
Det krävs att du har körkort med B-behörighet.
Mycket meriterande med tidigare branscherfarenhet, samt BE, hjullastare och C-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. För frågor om tjänsten välkomnar vi dig att kontakta depåchef Emil Granlund, emil.granlund@roadrental.se
Vi tillämpar digital referenstagning och bakgrundskontroll innan anställning blir aktuell. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Road Rental Scandinavia AB
(org.nr 559160-8780) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9796460