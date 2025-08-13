Depåmedarbetare till Saferoad i Göteborg
Saferoad Traffic AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saferoad Traffic AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Alingsås
, Ale
, Borås
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi vill att du ska komma fram säkert
Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vi vill att du ska komma fram säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller går och strävar därför efter att göra livet på vägen säkrare. Med ett brett utbud av produkter och tjänster erbjuder vi expertis inom en rad områden.
Vi gör livet på vägen säkrare!
Saferoad har både utvecklat verksamheten och tagit marknadsandelar. En spännande resa väntar. Drivs du av att få arbeta i ett dynamiskt företag, i en roll där du får bidra med ditt driv och engagemang? Då kan detta jobb vara något för dig!
Nu söker vi en ordningsam och engagerad depåmedarbetare till vår depå i Göteborg. Vi söker dig som är arbetsam, engagerad, lösningsorienterad och initiativtagande. Som person har du lätt för att se helheten och kan se vad som behöver göras och prioritera därefter. Du har en förmåga att arbeta flexibelt och har lätt att anpassa dig efter våra kunders behov. Självklart har du även god förmåga att ge bästa service och bemöta våra kunder på ett bra sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet inom drift och underhåll av väg, samt av TMA-körning då TMA-bil finns att tillgå på vår depå.
Som Depåmedarbetare kommer du vara delaktig i utställningar och depåarbete, materialvård, service med mera. Det är ett självständigt och varierat arbete. Arbetsuppgifterna är bland annat orderplock av utgående gods, mottagning och kontroll av inkommande gods, TMA- körning, hålla ordning på gården samt även viss administration och kundkontakt.
Krav:
• B-kort
• Arbetserfarenhet, gärna inom anläggning /uthyrningsbranschen, alternativt inom lager och logistik
• Du talar och skriver obehindrat på svenska
Meriterande:
• Trafikverkets kravkurs för arbete på väg nivå 1.1-1.3 och APV 2.1, 2.2 och 2.3
• Truckkort A och B samt förarbevis för hjullastare
• Körkort BE
• Körkort C och YKB
• Fordonsmonterad kran
Arbetstider: Dagtid måndag till fredag 07:00-16:00 (Kvälls- och nattarbete förekommer)
Låter detta intressant för dig?
Varmt välkommen i så fall med ansökan! CV och personligt brev skickas till andreas.eriksson@saferoad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: andreas.eriksson@saferoad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Depåmedarbetare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saferoad Traffic AB
(org.nr 556030-8073), https://www.saferoad.se/
Vassgatan 3K (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Depå Göteborg Kontakt
Andreas Eriksson andreas.eriksson@saferoad.se 070-5628800 Jobbnummer
9456080