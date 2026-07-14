Depåfordonsledare till SJ
SJ AB / Logistikjobb / Solna Visa alla logistikjobb i Solna
2026-07-14
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Din kommande roll
Som Depåfordonsledare har du under ditt arbetspass det operativa ansvaret för att säkerställa att det finns tillgängliga fordon till samtliga avgångar inom de fordonsområden du ansvarar för. Rollen är i huvudsak operativ och kräver ett kontinuerligt fokus på den dagliga driften, samtidigt som en viss framförhållning behövs för att skapa och upprätthålla en hållbar fordonsplanering.
Du ansvarar även för att de fordon som sätts i trafik uppfyller gällande krav på trafiksäkerhet och trafikduglighet enligt SJs föreskrifter. Rollen innebär ett nära samarbete med såväl interna som externa aktörer, där tydlig och effektiv kommunikation är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Vid trafikstörningar, fordonsbrister eller andra operativa avvikelser kan arbetstempot vara högt, vilket ställer krav på stresstålighet, prioriteringsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Arbetet bedrivs i en H24-verksamhet och utförs huvudsakligen enligt ett treskiftsschema, vilket innebär arbete under dag-, kvälls- och nattskift. Trivsel med skiftarbete och förmåga att arbeta obekväma arbetstider är därför en förutsättning för rollenPubliceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Tursätta SJs fordon och säkerställa att tågen består av de fordon som anges i tågplanen.
Samverka med verkstadsplanerare och underhållsleverantörer för att säkerställa fordonstillgången.
Kontrollera att fordonen är trafiksäkra enligt tillgängliga system och gällande regelverk.
Säkerställa att fordonen uppfyller krav för säkerhets- och tillsynsintervaller.
Ta emot, registrera och administrera felanmälningar i relevanta stödsystem.
Medverka i arbetet med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling.
Samverka med SJ trafikledning vid trafikstörningar
Ta fram och utforma operativa besluts- och planeringsunderlag för verksamheten.
Som Depåfordonsledare ingår du i Division Fordon, som ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela, rena och säkra tåg. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJs fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Hagalunddepån är SJs största depå med ca 360 anställda och 30000 avgångar/år. I Hagalunddepån sker många olika aktiviteter med ansvaret att operativt styra underhållet för samtliga SJs fordon.
Förväntningar på den vi söker
Som depåfordonsledare arbetar du i en operativ verksamhet där förutsättningarna snabbt kan förändras. Du behöver kunna fatta välgrundade beslut i realtid, prioritera mellan flera samtidiga uppgifter och behålla fokus även under perioder med högt arbetstempo. Rollen ställer krav på god analytisk förmåga, ett strukturerat arbetssätt och förmågan att snabbt omsätta information till operativa åtgärder.
Du har lätt för att kommunicera och samverka med olika funktioner, både internt och externt, och förstår vikten av att skapa tydlighet i en verksamhet som är beroende av många aktörer. Samtidigt är du självgående, tar egna initiativ och driver arbetet framåt med ett stort ansvarstagande. Vi söker dig som trivs i en operativ miljö där problemlösning, samarbete och ett proaktivt arbetssätt är avgörande för att säkerställa en stabil trafikproduktion.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av operativ verksamhet, gärna från en dygnet-runt-verksamhet (H24).
Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet av liknande operativa roller samt kunskap om systemstöd för fordonsledning, vilket är meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Mycket god erfarenhet av planerings- och koordineringsarbete.
Erfarenhet från järnvägs- eller tågbranschen, vilket är starkt meriterande.
Eftergymnasial utbildning inom tåg är starkt meriterande, exempelvis lokförare eller tågtekniker.
Ansökan och information Sista ansökningsdag 9 augusti, sedan kommer rekryteringsprocessen sträcka sig över sommaren. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår kontaktperson Erik Sellerfors, Erik.Sellerfors@sj.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065231-2100351". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Växlarevägen 29 (visa karta
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170 63 SOLNA Jobbnummer
10002592