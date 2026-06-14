Demosångare/ Demosångerska
Be Free Music AB / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Göteborg Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Göteborg
2026-06-14
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Demosångare/ Demosångerska till Be Free Music
Be Free Music söker nu en flexibel demosångare/demosångerska för studioinspelningar! Hos oss får du möjlighet att arbeta kreativt i musikbranschens framkant, där din röst används för att spela in demonstrationer av låtar som presenteras för våra artister och producenter.Publiceringsdatum2026-06-14Dina arbetsuppgifter
Sjunga in demo-versioner av nyskrivna låtar i studio
Samarbeta med låtskrivare/producent för att förmedla låtens känsla och stil
Anpassa din sång till olika genrer och artisttyper
Snabbt kunna ta till dig nytt material och leverera kvalitet på inspelningarnaKvalifikationer
Förmåga att tolka och gestalta musik i olika stilar
Professionell, lyhörd och punktlig med hög arbetsmoral
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med nya låtar och spännande projekt inom svensk och internationell musik
Kreativ arbetsmiljö och samarbete med musikproffs
Tider och omfattning efter överenskommelse
Skicka in din ansökan och eventuella ljudexempel till Be Free Music nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
E-post: chris@legendarica.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sångare/Sångerska". Arbetsgivare Be Free Music AB
(org.nr 559326-3931) Jobbnummer
9962623