Demokraticoach
2025-10-03
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för unga i Fagersta.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar för att främja inkludering, framtidstro och psykisk hälsa. Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla nya arbetssätt, och du kommer att samarbeta med både kollegor inom kommunen och aktörer i civilsamhället. Vi värdesätter innovation, hållbarhet och ett barnrättsperspektiv i allt vi gör - och vi ser fram emot att välkomna dig som en viktig del i detta arbete. Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen men rent operativt utförs den inom alla förvaltningar främst kopplad till fritidsgården.
Ditt uppdrag
Vill du vara med och stärka ungas psykiska hälsa genom delaktighet, inflytande och gemenskap? Brinner du för ungdomar, demokratifrågor och arrangörskap? Då kanske det här är nått för dig!
Fagersta kommun söker två engagerade Demokraticoacher som vill vara med och bygga en hållbar struktur för ungas inkludering och demokratiskt deltagande. Du kommer att vara en nyckelperson i att samordna, inspirera och möjliggöra ungas engagemang i samhället - från föreningsliv till ungdomsfullmäktige.
Som Demokraticoach kommer du att ha ett uppsökande arbetssätt och aktivt söka kontakt med unga i åldern 13-20 år. Du får en samordnande roll där du utvecklar och driver kommunens insatser för att stärka ungas delaktighet och demokratiska inflytande. I din roll stöttar du unga att själva bli arrangörer, ambassadörer och ledare. Du skapar forum där deras röster får ta plats - exempelvis genom ungdomsfullmäktige, medborgardialoger och andra inflytandestrukturer.
Du kommer att utveckla metoder för att främja ungas engagemang och arrangörskap såsom medborgarbudgetar och referensgrupper och du samverkar brett med civilsamhället, näringslivet och kommunens olika förvaltningar. Arbetet genomsyras av ett barnrättsperspektiv och du kommer att få utbildning i barnkonventionen för att säkerställa att ungas rättigheter tas tillvara i alla delar av verksamheten.
Tjänsten är en projekttjänst, visstidsanställning med slutdatum 31 december 2027.
Du kommer att arbeta dagtid men även under kvällar och helger utifrån verksamhetens behov.
Rekryteringen kommer att påbörjas under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som har dokumenterad eftergymnasial utbildning inom arbete med unga. Dessutom vill vi att du har utbildning inom demokratiarbete och/eller arrangörskap. Eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med unga, gärna inom föreningsliv, skola eller socialt arbete. Vi vill även att du har erfarenhet av att arbeta med demokratifrågor och/eller arrangörskap. Eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då vi söker två tjänster så ser vi en styrka i att rekrytera två personer som kan komplettera varandra på ett bra sätt inom efterfrågade kompetensområden. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är en inspirerande person med god samarbetsförmåga och har tidigare lett projekt eller aktiviteter där unga varit i fokus. Du har kunskap om demokrati, delaktighet, arrangörskap och barnrättsfrågor och du är trygg i att hålla i workshops, dialoger och möten där ungas röster får ta plats. Du har ett naturligt förhållningssätt till unga men samtidigt tydlig i din ledarroll. Din kreativitet och lösningsfokuserade inställning gör att du hittar vägar för att engagera och motivera unga, samtidigt som du har förmågan att bygga nätverk och skapa långsiktiga relationer.
Vi söker därmed dig som har följande personliga egenskaper:
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Strukturerad
Kreativ
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
