Demenssjuksköterska
2025-09-12
Malung-Sälens kommun är norra Europas största vinterturism-kommun dit man nu också kan flyga då en ny internationell flygplats har öppnat. Förutom upplevelser, fantastisk natur och stora evenemang har kommunen en av Dalarnas mest företagsamma befolkning.
Vi står inför ett generationsskifte och behöver kontinuerligt rekrytera engagerade och duktiga medarbetare. Vi arbetar ständigt för att utveckla servicen för alla som bor och verkar i kommunen. Vi har idag en individanpassad äldreomsorg i toppklass och en skola som placerar sig bland de främsta i landet, så vill vi fortsätta ha det.
Malung-Sälens kommun kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i. Det är också viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig i utvecklingen av verksamheten. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare höjer trivseln på arbetsplatsen och skapar en bättre arbetsmiljö.
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
HSR-enheten i Malung-Sälens kommun ansvarar för hälso- och sjukvård inom Socialförvaltningens verksamhetsområde. HSR-ansvaret avser hemsjukvård, särskilda boenden och LSS. Vi söker nu en demenssköterska till vår verksamhet. Tjänsten både är strategisk och operativ för kommunens demensomsorg/vård vilket bland annat innebär att implementera och kvalitetssäkra demensomsorgen/vården på ett övergripande plan för hela kommunen. Dessa arbetsuppgifter ingår också:
* Att handleda och undervisa personal på demensavdelningar, säbo, dagverksamhet och anhöriga vid behov.
* Att arbeta med verksamhetsutveckling inom demensvård och driva förbättrings- och implementeringsarbete, bland annat kring BPSD-registret.
* Att Samarbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, biståndshandläggare och anhörigstöd.
* Att vara behjälplig vid vårdplaneringar
* Att vara behjälplig vid identifiering av behov av dagverksamhet.
* Att vara ansvarig för införandet och registreringar i SveDem
* Att arbeta fram samverkansytor med aktörer utanför kommunens område
* Att delta i nätverksträffarKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom demens/äldreomsorg, erfarenhet av kommunal primärvård, projektledning och verksamhetsutveckling.
Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, samt är trygg i att använda digitala verktyg.
Det är viktigt att du kan vara tydlig i ditt sätt att kommunicera med andra människor, samt vara empatiskt och lyhörd. Du behöver känna dig trygg både i din roll och i ett självständigt arbete. Du behöver kunna organisera och prioritera i ditt arbete. Ibland uppstår situationer där din planering behöver ändras vilket ställer krav på flexibilitet och att se lösningsorienterat på förändringar.
Datavana samt B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. All journalhantering sker i verksamhetssystemet Treserva.
Personlig lämplighet tillämpas
ÖVRIGT
Arbetet är förlagt i hela kommunen från norr till söder.
Tjänsten är förlagd dagtid, måndag till fredag det kan förekomma kvällsarbete vid t ex utbildningar eller möten. Som nyanställd får du ta del av vårt introduktionsprogram. I detta ingår introduktion anpassad efter dina behov. Allt för att du ska trivas och få en bra start hos oss.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Enhetschef HSR-enheten
