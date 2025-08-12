Deltidsjobba som Mood manager/Office coordinator
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Linköping Visa alla backofficejobb i Linköping
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Är du student och vill du ta dig an uppdraget att se till att Knowit i Linköping är THE Office? Ett kontor ditt du vill komma och vara på? Då är detta tjänsten för dig. Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi på Academic Work en eller två engagerad och självgående studenter som kan ta ett helhetsansvar för Knowits kontor i Linköping. Här samlokaliseras fem bolag, och du kommer vara nyckelpersonen som ser till hålla ordning, skapa trivsel och se till att allt fungerar smidigt och effektivt på kontoret. Du kommer att ha en mångsidig roll som sträcker sig över flera ansvarsområden. Det kan bland annat vara:
• Kontors- och Facility Management: Säkerställa att lokalerna alltid är representativa och att praktiska omständigheter på kontoret flyter på. Exempelvis som beställning av kontorsmateriel, hantering av felanmälningar och uppföljning på arbetsuppgifter.
• Reception och välkomnande: Du kommer att vara ansiktet utåt för både externa gäster och konsulter på plats. Din uppgift är att skapa en social och välkomnande atmosfär.
• Trivsel och events: Driva arbete och hjälpa till vid interna event som exempelvis frukostseminarier eller lunch dragningar.
• Marknadsföring och synlighet: Vara aktiv på sociala medier och visa upp livet på kontoret.
• Administration och informationshantering: Hålla informationskanaler up-to-date, hantera post, accessbrickor samt assistera med enklare administrations uppgifter för de olika bolagen.
Du erbjuds ett varierande och roligt jobb i en dynamisk arbetsmiljö där du får ta stort ansvar. Du blir en del av ett engagerat team med en stark företagskultur och möjlighet att påverka och utvecklas i din roll.
VI SÖKER DIG SOM
är en student med minst 1.5 år kvar på dina studier och är en social och utåtriktad person som har en fantastisk förmåga att ta folk och sprida positiv energi. Du behöver även kunna jobba förmiddagar måndag-fredag alternativt kan jobba 2-3 halvpass i veckan. Vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet från en liknande roll eller har arbetat med service, administration eller event sedan tidigare.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113759". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9455836