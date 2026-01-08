Deltidsanställning: Personlig assistent i Malmö
Jobba med omtanke - Bli personlig assistent i Malmö
Vi söker en personlig assistent till ett uppdrag i Malmö. Kunden är en kvinna i 50-årsåldern som behöver stöd med vardagliga sysslor i och utanför hemmet. Tjänsten är en deltidsanställning med genomsnittlig arbetstid på 12 tim/vecka. Det perfekta arbetet för dig som önskar långa arbetspass och mycket ledighet!
Kunden har ett önskemål om kvinnliga sökande och har krav på att den som söker har körkort och är rökfri. Du som söker får gärna vara i kundens ålder, ha intresse för inredning och tycka om att åka på aktiviteter utanför hemmet. Viktigt för kunden är även att assistenten inte känner att det behöver hända något hela tiden.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda 09:00-21:00.
Schemat ser ut enligt följande:
Ojämn vecka 1: torsdag 09:00-21:00 (v.1, 5, 9 osv....)
Jämn vecka 2: lördag & söndag 09:00-21:00 (v.2, 6, 10 osv...)
Ojämn vecka 3: torsdag 09:00-21:00 (v.3, 7, 11 osv...)
Jämn vecka 4: inga pass (v.4, 8, 12 osv...)
För att lyckas i rollen ser vi att du gärna:
Har körkort.
Är rökfri.
Har tidigare arbetslivserfarenhet.
Katt finns i hemmet.
Vill du bli en viktig del i någon annans vardag och arbeta i ett företag där omtanke står i fokus? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Observera att vi inte har möjlighet att besvara alla frågor via telefon eller e-post på grund av sekretess. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid en eventuell anställningsintervju.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon.
Företagsinformation
Vi på Omtanken i Skåne AB erbjuder personlig assistans med personlig service och ett genuint engagemang. Vår utgångspunkt är alltid att brukarens behov och önskemål ska stå i centrum - det är grunden i allt vi gör.
Vi utför personlig assistans med stor respekt för människovärde och personlig integritet. Hos oss möter du det lilla assistansbolaget med stort hjärta, hög tillgänglighet och en närhet som gör skillnad - både för våra brukare och våra medarbetare.
Vår värdegrund:
Vi vill att både brukare och medarbetare ska känna sig sedda, hörda och bekräftade för den de är. Det skapar trygghet, kontinuitet och en assistans av hög kvalitet.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken i Skåne AB
(org.nr 556710-4350), https://omtanken.tidvis.se/lediga_tjanster
Södra Järnvägsgatan 9D, Veberöd (visa karta
)
