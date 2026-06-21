Deltid Kock till Raamen
Raamen Ringen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-21
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Raamen är en del av Teatern Food Court i Ringen Centrum på Södermalm. Sedan starten 2016 har vi serverat ramen med rötterna i japansk tradition och ett modernt uttryck där smaken alltid står i fokus. Varje dag kokar vi våra buljonger från grunden och arbetar med noggrant utvalda råvaror för att skapa mat av hög och jämn kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett sammansvetsat team där tempot stundtals är högt, särskilt under lunch- och middagsservering. Du är med och säkerställer att varje gäst får en väl tillagad måltid och ett trevligt bemötande.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Förberedelser och mise en place
Tillagning och servering av våra rätter
Kvalitetssäkring av råvaror och färdiga produkter
Städning och ordning enligt gällande rutiner
Samarbete med kök och servering för att skapa en bra gästupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som kock eller från restaurangkök
Är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är positiv, engagerad och serviceinriktad
Erfarenhet av asiatiskt kök eller ramen är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom kök och matlagning
Arbete med högkvalitativa råvaror och produkter
Ett centralt läge på Södermalm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: jerry@raamen.se Arbetsgivare Raamen Ringen AB
(org.nr 559018-1052)
Götgatan 132 (visa karta
)
118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Raamen Kontakt
Jerry Li jerry@raamen.se Jobbnummer
9971627