Deltid hemstädning

Hemstädning (deltid)
Vi söker duktiga och pålitliga hemstädare i Malmö, Lund och närliggande områden.
Är du noggrann, punktlig och tycker om att skapa trivsel i människors hem? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi erbjuder:
Deltidsarbete med flexibla arbetstider
Timlön/behövsanställning avtal
Vänligt arbetsklimat och stöd från vår koordinator
Arbete främst hos privatpersoner i deras hem

Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av städning
Är noggrann och har öga för detaljer
Pratar svenska eller engelska på grundläggande nivå
Har möjlighet att arbeta några timmar per vecka (helst dagtid)

Välkommen att skicka din ansökan med några rader om dig själv till:
hr@vivapartners.se

Sista dag att ansöka är 2025-12-04
hr@viavapartners.se
E-post: hr@vivapartners.se

Arbetsgivare
Viva Trädgård och Hus AB (org.nr 559277-2569)
212 50  MALMÖ

Viva Trädgård & Hus AB

9588989

